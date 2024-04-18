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Сто лет тому вперед

Сто лет тому вперед

Страна:
Россия
 
Премьера:
18.04.2024
 
Режиссер:
Александр Андрющенко
  
Актеры:
Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Борисов, Софья Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
  
Жанр:
Приключение, Фантастика
  
Продолжительноcть:
142 минуты
  

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, четверг
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:10
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Люксор Тула
13:40
Иллизиум (Новомосковск)
14:15
Люксор Тула
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:15
Люксор Тула
15:50
Синема Стар
16:10
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
17:10
Люксор Тула
17:30
Синема Стар
17:50
Иллизиум (Новомосковск)
18:10
Люксор Тула
19:00
Синема Стар
19:05
Люксор Тула
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:05
Люксор Тула
20:40
Иллизиум (Новомосковск)
21:05
Люксор Тула
22:00
Люксор Тула
22:10
Синема Стар
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 апреля, пятница
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
10:50
Иллизиум (Новомосковск)
12:10
Иллизиум (Новомосковск)
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Люксор Тула
13:40
Иллизиум (Новомосковск)
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:50
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Люксор Тула
16:30
Иллизиум (Новомосковск)
17:30
Синема Стар
17:50
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:05
Люксор Тула
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:40
Иллизиум (Новомосковск)
22:00
Люксор Тула
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
20 апреля, суббота
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Люксор Тула
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Синема Стар
16:10
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:00
Синема Стар
19:05
Люксор Тула
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:00
Люксор Тула
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
21 апреля, воскресенье
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Люксор Тула
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Синема Стар
16:10
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:00
Синема Стар
19:05
Люксор Тула
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 апреля, понедельник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Стар
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 апреля, вторник
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Стар
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 апреля, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Стар
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Кинотеатр (Суворов)
14:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:50
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30
Синема Стар
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр (Суворов)
19:40
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:30
Синема Стар
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
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Объектив
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