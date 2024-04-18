Сто лет тому вперед

Страна: Россия

Премьера: 18.04.2024

Режиссер: Александр Андрющенко

Актеры: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Борисов, Софья Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов

Жанр: Приключение, Фантастика

Продолжительноcть: 142 минуты

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной.