Сто лет тому вперед
Страна:
Россия
Премьера:
18.04.2024
Режиссер:
Александр Андрющенко
Актеры:
Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров, Юрий Борисов, Софья Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
Жанр:
Приключение, Фантастика
Продолжительноcть:
142 минуты
Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, четверг
19 апреля, пятница
20 апреля, суббота
21 апреля, воскресенье
22 апреля, понедельник
23 апреля, вторник
24 апреля, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
18 апреля, четверг
19 апреля, пятница
20 апреля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
14:40
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
14:45
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
13:15
16:10
19:05
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
13:10
16:10
19:10
22:10
|Синема Стар
|
12:40
15:50
17:30
19:00
22:10
21 апреля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
14:40
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
14:45
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
13:15
16:10
19:05
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
13:10
16:10
19:10
22:10
|Синема Стар
|
12:40
15:50
17:30
19:00
20:30
22 апреля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
14:40
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
14:45
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
13:10
16:10
19:10
22:10
|Синема Стар
|
12:40
15:50
17:30
19:00
20:30
23 апреля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
14:40
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
14:45
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
13:10
16:10
19:10
22:10
|Синема Стар
|
12:40
15:50
17:30
19:00
20:30
24 апреля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
14:40
19:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
14:45
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
13:10
16:10
19:10
22:10
|Синема Стар
|
12:40
15:50
17:30
19:00
20:30
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