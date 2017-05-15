«Вечер современной хореографии» — это итог творческого сезона Танцевальной компании «Ника», на этот раз 23-го. Зрителей ждет концерт в двух отделениях, где будут показаны премьерные работы этого года и лучшие и любимые постановки прошлых лет.

Танцевальная компания «Ника» — уникальный проект современного танца, объединяющий более 50 детей-студийцев и взрослых артистов. В ее репертуаре — авторские работы в стиле современной хореографии (contemporary dance). Это миниатюры и танцевальные спектакли, поставленные Вероникой Орешкиной, а также приглашенными хореографами из разных городов России.

«Ника» — лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов, участник фестивалей современного танца в разных городах России и стран зарубежья, а также инициатор и организатор многих танцевальных проектов.

С 2010 года ансамбль танца «Ника» входит в состав Тульской областной детской филармонии и принимает активное участие во многих спектаклях.

Продолжительность вечера: 2 отделения по 60 минут.

Цена билета: 300 Р.