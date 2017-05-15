афиша
афиша
Регистрация
Вечер современной хореографии

Вечер современной хореографии

«Вечер современной хореографии» — это итог творческого сезона Танцевальной компании «Ника», на этот раз 23-го. Зрителей ждет концерт в двух отделениях, где будут показаны премьерные работы этого года и лучшие и любимые постановки прошлых лет.

Танцевальная компания «Ника» — уникальный проект современного танца, объединяющий более 50 детей-студийцев и взрослых артистов. В ее репертуаре — авторские работы в стиле современной хореографии (contemporary dance). Это миниатюры и танцевальные спектакли, поставленные Вероникой Орешкиной, а также приглашенными хореографами из разных городов России.

«Ника» — лауреат и обладатель Гран-при международных конкурсов, участник фестивалей современного танца в разных городах России и стран зарубежья, а также инициатор и организатор многих танцевальных проектов.

С 2010 года ансамбль танца «Ника» входит в состав Тульской областной детской филармонии и принимает активное участие во многих спектаклях.

Продолжительность вечера: 2 отделения по 60 минут.

Цена билета: 300 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
28 мая 2017, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.