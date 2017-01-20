Трио-Соната
Ансамбль старинной музыки «Трио — Соната» был создан в 1990 году, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России Владимир Скляренко. Основа репертуара ансамбля — музыка Западной Европы эпохи барокко (ХVII-XVIII вв.), сочинения русских композиторов XVIII века. Украшением репертуара являются оригинальные переложения произведений современных композиторов.
«Трио — Соната» принимает участие в органных концертах с солистами из Италии, Испании, Нидерландов, Англии, Франции, Исландии, а также Москвы. Активно концертирует в странах Западной Европы и Средиземноморья, пополняя свой репертуар произведениями, привезёнными из гастрольных поездок, отражающими яркий национальный колорит. Творческую манеру исполнителей отличают эмоциональность и аристократизм, тонкое понимание стиля эпохи барокко.
Состав ансамбля:
- заслуженный артист России Владимир Скляренко (гобой)
- лауреат международных конкурсов Елена Лельчук (клавесин, фортепиано)
- Людмила Домбровски (виолончель)
В программе концерта: Л. Боккерини,
Цена билета: 150 Р.