Ансамбль старинной музыки «Трио — Соната» был создан в 1990 году, художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист России Владимир Скляренко. Основа репертуара ансамбля — музыка Западной Европы эпохи барокко (ХVII-XVIII вв.), сочинения русских композиторов XVIII века. Украшением репертуара являются оригинальные переложения произведений современных композиторов.

«Трио — Соната» принимает участие в органных концертах с солистами из Италии, Испании, Нидерландов, Англии, Франции, Исландии, а также Москвы. Активно концертирует в странах Западной Европы и Средиземноморья, пополняя свой репертуар произведениями, привезёнными из гастрольных поездок, отражающими яркий национальный колорит. Творческую манеру исполнителей отличают эмоциональность и аристократизм, тонкое понимание стиля эпохи барокко.

Состав ансамбля:

заслуженный артист России Владимир Скляренко (гобой)

лауреат международных конкурсов Елена Лельчук (клавесин, фортепиано)

Людмила Домбровски (виолончель)

В программе концерта: Л. Боккерини, Ж. Б. Лойе , И. С. Бах , Г. Ф. Гендель , А. Вивальди, С. Рахманиров, Ш. Азнавур, А. Пьяццолла, Р. Ловланд, И. Штраус.

Цена билета: 150 Р.