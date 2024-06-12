Премьера: 12.06.2024

Режиссер: Кристофер Дженкинс

Актеры: Билл Найи, Мо Гиллиган, Симона Эшли, Софи Оконедо, Дилан Ллевеллин

Жанр: Анимационный, Комедия

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 6+

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет! Но его будни скоро изменятся. Притом целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы наконец начать ценить свою собственную жизнь.