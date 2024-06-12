10 жизней
Премьера:
12.06.2024
Режиссер:
Кристофер Дженкинс
Актеры:
Билл Найи, Мо Гиллиган, Симона Эшли, Софи Оконедо, Дилан Ллевеллин
Жанр:
Анимационный, Комедия
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
6+
Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет! Но его будни скоро изменятся. Притом целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы наконец начать ценить свою собственную жизнь.
Завтра
13 июня, четверг
14 июня, пятница
15 июня, суббота
16 июня, воскресенье
17 июня, понедельник
18 июня, вторник
19 июня, среда
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
13:30
17:20
|Кинотеатр (Суворов)
|
13:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:20
|Люксор Тула
|
11:00
13:00
15:00
17:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:35
14:35
16:35
|Синема Стар
|
10:40
14:20
13 июня, четверг
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
18:30
|Люксор Тула
|
10:20
14:10
16:00
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:10
14:10
16:10
18:10
|Синема Стар
|
12:20
14:20
14 июня, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:55
19:25
|Люксор Тула
|
10:20
14:10
16:00
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:30
13:30
15:30
17:30
|Синема Стар
|
10:40
14:20
15 июня, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:10
14:10
16:10
18:10
|Синема Стар
|
10:40
14:20
16 июня, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:55
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:10
14:10
16:10
18:10
|Синема Стар
|
10:40
14:20
17 июня, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:10
14:10
16:10
18:10
18 июня, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
11:55
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:10
14:10
16:10
18:10
|Синема Стар
|
14:20
19 июня, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:25
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:10
14:10
16:10
18:10
|Синема Стар
|
10:40
14:20
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