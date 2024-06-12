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10 жизней

10 жизней

Премьера:
12.06.2024
 
Режиссер:
Кристофер Дженкинс
  
Актеры:
Билл Найи, Мо Гиллиган, Симона Эшли, Софи Оконедо, Дилан Ллевеллин
  
Жанр:
Анимационный, Комедия
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивны к окружающим. И все-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет! Но его будни скоро изменятся. Притом целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы наконец начать ценить свою собственную жизнь.

Завтра
10:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:00
Люксор Тула
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
12:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00
Люксор Тула
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:30
Кинотеатр (Суворов)
13:30
Иллизиум (Новомосковск)
14:20
Синема Стар
14:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:20
Люксор Тула
13 июня, четверг
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Синема Стар
14:10
Люксор Тула
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:00
Люксор Тула
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр (Суворов)
17:50
Люксор Тула
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
14 июня, пятница
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:20
Люксор Тула
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Люксор Тула
14:20
Синема Стар
15:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00
Люксор Тула
16:25
Кинотеатр (Суворов)
17:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Люксор Тула
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
15 июня, суббота
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр (Суворов)
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
16 июня, воскресенье
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
11:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр (Суворов)
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
17 июня, понедельник
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр (Суворов)
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
18 июня, вторник
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр (Суворов)
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
19 июня, среда
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40
Синема Стар
12:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
16:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Кинотеатр (Суворов)
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
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