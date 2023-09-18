Markul
5 декабря в Concert Hall выступит Markul. Этой осенью Марк отправится в большой тур, в котором представит новый взгляд на уже полюбившиеся всем песни, совместно с Live Band’ом. Те, кто посещал концерты в Pressure Tour, слышали переосмысленную версию Great Depression с живыми инструментами — теперь эта учесть ждет крайний альбом.
Стоимость: от 1600 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
5 декабря 2023, вторник
19:00
23 ноября - 6 декабря
4 октября - 6 декабря
2 - 13 декабря
6 декабря, среда 00:00
12 ноября - 6 декабря
19 августа - 13 декабря