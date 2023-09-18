5 декабря в Concert Hall выступит Markul. Этой осенью Марк отправится в большой тур, в котором представит новый взгляд на уже полюбившиеся всем песни, совместно с Live Band’ом. Те, кто посещал концерты в Pressure Tour, слышали переосмысленную версию Great Depression с живыми инструментами — теперь эта учесть ждет крайний альбом.



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