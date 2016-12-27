Евгений Дятлов
Заслуженный артист России Евгений Дятлов в сопровождении «АкадэМ квинтета»:
- руководитель Николай Криворучко (гитара),
- Вячеслав Овечкин (скрипка),
- Олег Коляденко (баян),
- Армен Нахапетян — кларнет-саксофон,
- Владислав Кроль — контрабас.
В репертуаре Евгения Дятлова — русские и цыганские романсы, военные и авторские песни, танго, лирический репертуар. По мнению артиста, «самая честная музыка — та, которая проверена временем».
Творчество замечательного петербургского театрального артиста, заслуженного артиста России, сыгравшего более десятка ролей в кино, неразрывно связано с музыкой.
Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.
В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.
Свою сольную карьеру Евгений Дятлов начал с исполнения русских и цыганских романсов. Позже к ним добавились военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.
По мнению артиста «самая честная музыка — та, которая проверена временем». Известные песни, звучащие на концертах Евгения Дятлова, всегда вызывают глубокий отклик у публики благодаря искренности и проникновенности исполнения.
В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.