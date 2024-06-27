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Челюсти. Кровавый риф

Челюсти. Кровавый риф

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Хейли Истон Стрит
  
Актеры:
Хифту Квазем, Лорен Лайл, Натали Митсон, Николь Риэко Сэцуко, Эллуиза Шекспир-Харт, Гэбриел Прево-Такахаси, Лаура Коста, Клеарко Джурия
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе…

Сегодня
10:20
Люксор Тула
12:45
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
21:35
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
12:45
Иллизиум (Новомосковск)
13:40
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
21:35
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 июня, суббота
10:20
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
21:35
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
13:40
Люксор Тула
17:20
Синема Стар
18:00
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
21:35
Алмаз Синема
22:00
Люксор Тула
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
17:20
Синема Стар
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Синема Стар
21:35
Алмаз Синема
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
17:20
Синема Стар
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
21:35
Алмаз Синема
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
17:20
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18:50
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Синема Стар
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Алмаз Синема
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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