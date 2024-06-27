Челюсти. Кровавый риф
Премьера:
27.06.2024
Режиссер:
Хейли Истон Стрит
Актеры:
Хифту Квазем, Лорен Лайл, Натали Митсон, Николь Риэко Сэцуко, Эллуиза Шекспир-Харт, Гэбриел Прево-Такахаси, Лаура Коста, Клеарко Джурия
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
18+
Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе…
Сегодня
Завтра
29 июня, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
17:20
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Стар
|
21:35
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, воскресенье
|
13:40
|Люксор Тула
|
17:20
|Синема Стар
|
18:00
|Люксор Тула
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Люксор Тула
|
21:20
|Синема Стар
|
21:35
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, понедельник
|
17:20
|Синема Стар
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Синема Стар
|
21:35
|Алмаз Синема
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 июля, вторник
|
17:20
|Синема Стар
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Синема Стар
|
21:35
|Алмаз Синема
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июля, среда
|
17:20
|Синема Стар
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Синема Стар
|
21:35
|Алмаз Синема
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:45
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
13:40
18:00
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
|Синема Стар
|
17:20
21:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:45
19:40
|Люксор Тула
|
10:20
13:40
18:00
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
00:55
|Синема Стар
|
17:20
21:20
29 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
21:35
|Люксор Тула
|
10:20
18:00
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
00:55
|Синема Стар
|
17:20
21:20
30 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:35
|Люксор Тула
|
13:40
18:00
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
00:55
|Синема Стар
|
17:20
21:20
1 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
|Синема Стар
|
17:20
21:20
2 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
|Синема Стар
|
17:20
21:20
3 июля, среда
|Алмаз Синема
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
22:55
23:40
|Синема Стар
|
17:20
21:20
27 июня - 2 июля
1 июня - 2 июля
11 мая - 3 июля 2023
1 - 29 июня
27 июня - 3 июля
26 мая - 3 июля