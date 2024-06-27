Челюсти. Кровавый риф

Премьера: 27.06.2024

Режиссер: Хейли Истон Стрит

Актеры: Хифту Квазем, Лорен Лайл, Натали Митсон, Николь Риэко Сэцуко, Эллуиза Шекспир-Харт, Гэбриел Прево-Такахаси, Лаура Коста, Клеарко Джурия

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 18+

Компания лучших подруг отправляется в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе…