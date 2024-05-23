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Майор Гром: Игра

Майор Гром: Игра

Премьера:
23.05.2024
 
Режиссер:
Олег Трофим
  
Актеры:
Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Андрей Трушин, Александр Коломиец, Сергей Горошко, Константин Хабенский
  
Жанр:
Боевик, Приключение
  
Продолжительноcть:
167 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

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