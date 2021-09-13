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Евгений Дятлов

Евгений Дятлов

23 февраля в концертном зале Тульской областной филармонии выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в сопровождении «АкадэМ квинтета».

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесён на 23 февраля. Все купленные билеты действительны.

 

Творчество замечательного петербургского театрального артиста, заслуженного артиста России, сыгравшего десятки ролей в кино, неразрывно связано с музыкой. В репертуаре Евгения Дятлова - русские и цыганские романсы, военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.
 
Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении более 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.
 
В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.
 
Свою сольную карьеру Евгений Дятлов начал с исполнения русских и цыганских романсов. Позже к ним добавились военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.
 
По мнению артиста «самая честная музыка - та, которая проверена временем». Известные песни, звучащие на концертах Евгения Дятлова, всегда вызывают глубокий отклик у публики благодаря искренности и проникновенности исполнения.
 
В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 февраля 2022, среда
17:00
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Касса
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
CATHARSIS
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16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LASCALA
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10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Ловушка для мужа
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9 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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