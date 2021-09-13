23 февраля в концертном зале Тульской областной филармонии выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов в сопровождении «АкадэМ квинтета».

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесён на 23 февраля. Все купленные билеты действительны.

Творчество замечательного петербургского театрального артиста, заслуженного артиста России, сыгравшего десятки ролей в кино, неразрывно связано с музыкой. В репертуаре Евгения Дятлова - русские и цыганские романсы, военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.

Начиная с середины 90-х годов, Евгений Дятлов известен как поющий драматический артист и великолепный исполнитель русского романса и лирической песни. Он завоевал любовь огромной армии поклонников как музыкант и певец. На протяжении более 20 лет Евгений Дятлов выступает на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, активно гастролирует по городам России и за рубежом.

В творческой биографии Евгения как певца были яркие музыкальные альянсы с Олегом Погудиным, Тамарой Гвердцители, Мананой Гогитидзе, Дианой Арбениной.

Свою сольную карьеру Евгений Дятлов начал с исполнения русских и цыганских романсов. Позже к ним добавились военные и авторские песни, танго, лирический репертуар.

По мнению артиста «самая честная музыка - та, которая проверена временем». Известные песни, звучащие на концертах Евгения Дятлова, всегда вызывают глубокий отклик у публики благодаря искренности и проникновенности исполнения.

В программе народные, авторские и лирические песни, романсы.