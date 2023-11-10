18 ноября в камерном зале Дворянского собрания состоится цикл авторских программ «Встречи в музейном зале».



Художественное слово:

Елена Сладкова, Александр Романов.

Ведущий – Алексей Шинкевич.

Мужской вокальный ансамбль «Куликово поле».



В программе: фрагменты произведений М. Шолохова, донские казачьи песни

Есть в отечественной литературе писатели, которых смело можно назвать эпохой. Таким писателем был и остается М.А. Шолохов.



Его романы – это сложное хитросплетение самых разнообразных судеб на фоне яркой, порой трагичной картины исторических событий. «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», рассказы Шолохова входят в сокровищницу нашей многогранной и многоликой литературы.



Программа «Донские истории» заново откроет для зрителя страницы произведений этого выдающегося мастера и представит его персонажей - психологически сложных, интересных и таких разных персонажей.