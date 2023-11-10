  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Донские истории - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Донские истории

Донские истории

18 ноября в камерном зале Дворянского собрания состоится цикл авторских программ «Встречи в музейном зале».

Художественное слово:
Елена Сладкова, Александр Романов.
Ведущий – Алексей Шинкевич.
Мужской вокальный ансамбль «Куликово поле».

В программе: фрагменты произведений М. Шолохова, донские казачьи песни
Есть в отечественной литературе писатели, которых смело можно назвать эпохой. Таким писателем был и остается М.А. Шолохов.

Его романы – это сложное хитросплетение самых разнообразных судеб на фоне яркой, порой трагичной картины исторических событий. «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», рассказы Шолохова входят в сокровищницу нашей многогранной и многоликой литературы.

Программа «Донские истории» заново откроет для зрителя страницы произведений этого выдающегося мастера и представит его персонажей - психологически сложных, интересных и таких разных персонажей.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула , пр. Ленина, 44
18 ноября 2023, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Легенда о самбо
12 - 22 ноября
Алмаз Синема
Вася не в себе
10 октября - 20 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Супермозг
11 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 22 ноября
Алмаз Синема
Еще!
22 июня - 22 ноября
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.