Александр Князев и Филипп Копачевский

29 декабря в концертном зале филармонии выступят народный артист России Александр Князев (виолончель) и лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано).

Александр Князев (виолончель) - один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, Александр Князев успешно выступает в трех амплуа: виолончелиста, органиста и пианиста. А. Князев родился в 1961 году в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу виолончели и Нижегородскую консерваторию по классу органа. Завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. П. И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Г. Кассадо во Флоренции.

Филипп Копачевский (фортепиано) родился в 1990 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, затем консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК. Лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия), Международного конкурса пианистов в городе Энсхеде (Нидерланды), обладатель специального приза XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского.