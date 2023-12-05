  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Александр Князев и Филипп Копачевский - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Александр Князев и Филипп Копачевский

Александр Князев и Филипп Копачевский

29 декабря в концертном зале филармонии выступят народный артист России Александр Князев (виолончель) и лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано).

Александр Князев (виолончель) - один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, Александр Князев успешно выступает в трех амплуа: виолончелиста, органиста и пианиста. А. Князев родился в 1961 году в Москве, окончил Московскую консерваторию по классу виолончели и Нижегородскую консерваторию по классу органа. Завоевал международное признание, став лауреатом престижных конкурсов, в том числе им. П. И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Г. Кассадо во Флоренции.

Филипп Копачевский (фортепиано) родился в 1990 году в Москве. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, затем консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК. Лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия), Международного конкурса пианистов в городе Энсхеде (Нидерланды), обладатель специального приза XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
29 декабря 2023, пятница
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Великолепная пятерка
28 декабря - 10 января
Елки-10
2 декабря - 3 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Помилование
4 мая - 13 января
Майский
Тайна едкого дыма
27 - 31 декабря
Новая игрушка
27 - 30 декабря
Майский
Одна дома
7 - 30 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.