Волшебное приключение Да Винчи

Премьера: 30.11.2023

Режиссер: Джим Капобьянко

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 92 минуты

Биография гения Леонардо Да Винчи, впервые рассказанная анимационным языком создателями оскароносного мультфильма «Рататуй» — но не в сухих исторических фактах, а в ярком мире волшебных изобретений, дружеской поддержки и исполнении сокровенных мечтаний. По сюжету, художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы прибыть ко французскому двору, где сможет экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается найти ответ на главный интересующий его вопрос: «В чем смысл жизни?»