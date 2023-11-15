Волшебное приключение Да Винчи
Премьера:
30.11.2023
Режиссер:
Джим Капобьянко
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
92 минуты
Биография гения Леонардо Да Винчи, впервые рассказанная анимационным языком создателями оскароносного мультфильма «Рататуй» — но не в сухих исторических фактах, а в ярком мире волшебных изобретений, дружеской поддержки и исполнении сокровенных мечтаний. По сюжету, художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы прибыть ко французскому двору, где сможет экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается найти ответ на главный интересующий его вопрос: «В чем смысл жизни?»
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
2 декабря, суббота 00:00
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