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Волшебное приключение Да Винчи

Волшебное приключение Да Винчи

Премьера:
30.11.2023
 
Режиссер:
Джим Капобьянко
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  

Биография гения Леонардо Да Винчи, впервые рассказанная анимационным языком создателями оскароносного мультфильма «Рататуй» — но не в сухих исторических фактах, а в ярком мире волшебных изобретений, дружеской поддержки и исполнении сокровенных мечтаний. По сюжету, художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы прибыть ко французскому двору, где сможет экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается найти ответ на главный интересующий его вопрос: «В чем смысл жизни?»

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