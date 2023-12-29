Волшебники

Премьера: 10.11.2022

Режиссер: Ренат Давлетьяров

Актеры: Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина, Любовь Шевченко, Ислам Абдуллин, Артем Кошман, Андрей Шалагинов, Сергей Карасевич, Алина Бабак, Евгения Малахова

Жанр: Приключение, Фэнтези, ForChildreen

Продолжительноcть: 97 минут

Рейтинг: 6.80

13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Выдумщик Артем не упускает шанс стать настоящим волшебником и дает волю своей безудержной фантазии. Ломается спичка — и по московскому бульвару шествует слон. Ломается другая — и вся улица против своей воли отплясывает безумный танец. Позже Тема знакомится с загадочной Девочкой-волшебницей, которая и подбросила ему коробок. Вместе они парят в усеянном звездами небе, без акваланга спускаются на морское дно, путешествуют по мирам фантазий и воспоминаний… Теме открываются поистине бескрайние возможности спичек. Однако у всего есть своя цена.