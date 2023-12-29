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Волшебники

Волшебники

Премьера:
10.11.2022
 
Режиссер:
Ренат Давлетьяров
  
Актеры:
Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина, Любовь Шевченко, Ислам Абдуллин, Артем Кошман, Андрей Шалагинов, Сергей Карасевич, Алина Бабак, Евгения Малахова
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Рейтинг:
6.80
 
 

13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Выдумщик Артем не упускает шанс стать настоящим волшебником и дает волю своей безудержной фантазии. Ломается спичка — и по московскому бульвару шествует слон. Ломается другая — и вся улица против своей воли отплясывает безумный танец. Позже Тема знакомится с загадочной Девочкой-волшебницей, которая и подбросила ему коробок. Вместе они парят в усеянном звездами небе, без акваланга спускаются на морское дно, путешествуют по мирам фантазий и воспоминаний… Теме открываются поистине бескрайние возможности спичек. Однако у всего есть своя цена.

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