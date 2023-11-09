Премьера: 12.11.2023

Режиссер: Маниш Шарма

Актеры: Салман Кхан, Катрина Каиф, Эмраан Хашми, Кумуд Мишра, Анант Видхаат

Жанр: Боевик

Продолжительноcть: 153 минуты

«Тигр-3» — третий фильм франшизы в шпионской киновселенной крупнейшей студии Yash Raj. Команда проекта намеренно не раскрывает сюжет картины, сохраняя интригу до самой премьеры. Известно лишь, что агент индийской разведки с позывным «Тигр» и его напарница Зои вновь встанут на защиту справедливости. Примечательно, что часть сцен была отснята в России, а в одном из интервью Каиф призналась, что это был самый физически сложный фильм в ее карьере — в большинстве экшен-сцен актриса снялась без дублеров.