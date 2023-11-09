Тигр-3
Премьера:
12.11.2023
Режиссер:
Маниш Шарма
Актеры:
Салман Кхан, Катрина Каиф, Эмраан Хашми, Кумуд Мишра, Анант Видхаат
Жанр:
Боевик
Продолжительноcть:
153 минуты
«Тигр-3» — третий фильм франшизы в шпионской киновселенной крупнейшей студии Yash Raj. Команда проекта намеренно не раскрывает сюжет картины, сохраняя интригу до самой премьеры. Известно лишь, что агент индийской разведки с позывным «Тигр» и его напарница Зои вновь встанут на защиту справедливости. Примечательно, что часть сцен была отснята в России, а в одном из интервью Каиф призналась, что это был самый физически сложный фильм в ее карьере — в большинстве экшен-сцен актриса снялась без дублеров.
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14 ноября, вторник
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