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Тигр-3

Тигр-3

Премьера:
12.11.2023
 
Режиссер:
Маниш Шарма
  
Актеры:
Салман Кхан, Катрина Каиф, Эмраан Хашми, Кумуд Мишра, Анант Видхаат
  
Жанр:
Боевик
  
Продолжительноcть:
153 минуты
  

«Тигр-3» — третий фильм франшизы в шпионской киновселенной крупнейшей студии Yash Raj. Команда проекта намеренно не раскрывает сюжет картины, сохраняя интригу до самой премьеры. Известно лишь, что агент индийской разведки с позывным «Тигр» и его напарница Зои вновь встанут на защиту справедливости. Примечательно, что часть сцен была отснята в России, а в одном из интервью Каиф призналась, что это был самый физически сложный фильм в ее карьере — в большинстве экшен-сцен актриса снялась без дублеров.

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