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Icegergert

Icegergert

14 мая в клубе MINI by Concert Hall выступит Icegergert.

Трэп-легионер творческого объединения GAZ из Санкт-Петербурга, основатель промоушена Trapgladiator с концертом в вашем городе.

Его треки с альбома Royal Bastards и EP Ave залетели в чарты всех музыкальных стримингов и захватили вертикальные видео. «Гектор», Amsterdam, Casino, «Артитмия», «Украдём и купим» — вы точно слышали эти синглы.

С ним фитовали Баста, Брутто, Гуф, а также более молодые Seemee, Miidas, A-This, Бира и другие артисты. Это нужно слышать, это нужно пережить.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
14 мая 2025, среда
18:00
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Касса
Финал
8 - 21 мая
Иллизиум (Новомосковск)
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Зомби-сити
17 августа - 14 мая 2023
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Сокровища гномов
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