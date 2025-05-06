Icegergert
14 мая в клубе MINI by Concert Hall выступит Icegergert.
Трэп-легионер творческого объединения GAZ из Санкт-Петербурга, основатель промоушена Trapgladiator с концертом в вашем городе.
Его треки с альбома Royal Bastards и EP Ave залетели в чарты всех музыкальных стримингов и захватили вертикальные видео. «Гектор», Amsterdam, Casino, «Артитмия», «Украдём и купим» — вы точно слышали эти синглы.
С ним фитовали Баста, Брутто, Гуф, а также более молодые Seemee, Miidas, A-This, Бира и другие артисты. Это нужно слышать, это нужно пережить.
Где и когда?
Тула , Тула
14 мая 2025, среда
18:00
8 - 21 мая
17 мая, суббота 00:00
17 августа - 14 мая 2023
10 - 18 мая
14 мая, среда 00:00
1 - 21 мая