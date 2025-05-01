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Серфер

Серфер

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Лоркан Финнеган
  
Актеры:
Николас Кейдж, Джулиан МакМэхон, Николас Кассим, Александер Бертран, Джастин Росняк, Рахель Роман, Финн Литтл, Шарлотта Мэгги, Нина Янг, Джеймс Бингем, Рори О'Киффи, Миранда Тапселл
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Он — серфер. Его мечтой всегда было вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Но местная банда хулиганов прогоняет их с сыном и пугает возмездием за нежелание покинуть бухту. Пройдя все круги ада, боли и унижения, он понимает, кем должен стать, чтобы вновь оказаться на гребне волны. Он — Серфер.

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