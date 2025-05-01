Серфер
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Лоркан Финнеган
Актеры:
Николас Кейдж, Джулиан МакМэхон, Николас Кассим, Александер Бертран, Джастин Росняк, Рахель Роман, Финн Литтл, Шарлотта Мэгги, Нина Янг, Джеймс Бингем, Рори О'Киффи, Миранда Тапселл
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
103 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Он — серфер. Его мечтой всегда было вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Но местная банда хулиганов прогоняет их с сыном и пугает возмездием за нежелание покинуть бухту. Пройдя все круги ада, боли и унижения, он понимает, кем должен стать, чтобы вновь оказаться на гребне волны. Он — Серфер.
3 мая, суббота
|
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, воскресенье
|
18:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 мая, понедельник
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, вторник
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
4 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
5 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
6 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
7 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
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