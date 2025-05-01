Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Лоркан Финнеган

Актеры: Николас Кейдж, Джулиан МакМэхон, Николас Кассим, Александер Бертран, Джастин Росняк, Рахель Роман, Финн Литтл, Шарлотта Мэгги, Нина Янг, Джеймс Бингем, Рори О'Киффи, Миранда Тапселл

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 103 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Он — серфер. Его мечтой всегда было вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Но местная банда хулиганов прогоняет их с сыном и пугает возмездием за нежелание покинуть бухту. Пройдя все круги ада, боли и унижения, он понимает, кем должен стать, чтобы вновь оказаться на гребне волны. Он — Серфер.