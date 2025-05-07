  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП в Туле: «Моя жизнь осталась на проспекте Ленина» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП в Туле: «Моя жизнь осталась на проспекте Ленина»

Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП в Туле: «Моя жизнь осталась на проспекте Ленина»

Туляк записал видеообращение.

Виновник жёсткого ДТП, унесшего жизни двух человек, член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко, записал видеообращение. В нём он просит прощения у родственников погибших людей и у своей дочери.

Мужчина заявляет, что его жизнь осталась на проспекте Ленина, и говорит, что он хороший человек. Дубовенко отрицает опасные маневры и называет ДТП трагическим стечением обстоятельств. 

Кроме этого, член ЦК отмечает, что он опытный водитель и простой служащий, — его спорткар стоит дешевле китайских автомобилей. 

Напомним, сейчас Дубовенко находится в больнице, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
 

Сюжет: ДТП с "Камаро"
Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину
Дежурная часть
Туляк Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП на Chevrolet Camaro, признал вину
5 мая, в 21:05, 70 9421 -3
Смертельное ДТП на проспекте Ленина: политик и раньше превышал скорость на своем «Камаро»
Дежурная часть
Смертельное ДТП на проспекте Ленина: политик и раньше превышал скорость на своем «Камаро»
5 мая, в 18:10, 84 14559 1
В смертельном ДТП на проспекте Ленина в Туле погибла известная целительница 
Дежурная часть
В смертельном ДТП на проспекте Ленина в Туле погибла известная целительница 
5 мая, в 15:02, 47 13807 -12
В больнице умер водитель Toyota Camry, пострадавший в страшном ДТП на проспекте Ленина
Дежурная часть
В больнице умер водитель Toyota Camry, пострадавший в страшном ДТП на проспекте Ленина
5 мая, в 11:33, 109 4929 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:57 −8
Другие статьи по темам
Прочее
Дмитрий ДубовенкоТулавидеообращениеДТП с Камаросмертельное ДТПпогибли два человека

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Перебои с платежными терминалами в городском транспорте Тулы связаны с работой РЭБ
Перебои с платежными терминалами в городском транспорте Тулы связаны с работой РЭБ
Как в Туле отпразднуют День Победы. Полная афиша мероприятий
Как в Туле отпразднуют День Победы. Полная афиша мероприятий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.