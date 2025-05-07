Дмитрий Дубовенко, устроивший смертельное ДТП в Туле: «Моя жизнь осталась на проспекте Ленина»

Виновник жёсткого ДТП, унесшего жизни двух человек, член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко, записал видеообращение. В нём он просит прощения у родственников погибших людей и у своей дочери.

Мужчина заявляет, что его жизнь осталась на проспекте Ленина, и говорит, что он хороший человек. Дубовенко отрицает опасные маневры и называет ДТП трагическим стечением обстоятельств.

Кроме этого, член ЦК отмечает, что он опытный водитель и простой служащий, — его спорткар стоит дешевле китайских автомобилей.

Напомним, сейчас Дубовенко находится в больнице, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

