Титул «Миссис Тульской области-2026 Королевский выбор» выиграла Ольга Моховикова

В ДК Машзавода состоялось одно из самых красивых событий года — VII ежегодный областной конкурс красоты и грации «Миссис Тульская область» 2026. Конкурс является отборочным туром национального конкурса «Миссис Россия — Вселенная». Его организатор — модельное агентство GOLD MODELS Тула, который является эксклюзивным представителем конкурса в нашем городе.

10 красивейших женщин из Тулы и области боролись за право представлять Тульскую область на всероссийском конкурсе. Мероприятие традиционно состояло из четырех выходов: дефиле — представления, дефиле-показа, конкурса талантов, дефиле в вечерних платьях.

В первом выходе претендентки на главную корону продемонстрировали гостям новую коллекцию одежды от одного из российских брендов.

Участниц зрители встречали бурными овациями.

Самые яркие участницы продемонстрировали свои таланты в творческой номинации.

Ольга Матохина исполнила песню «Драмы больше нет» Полины Гагариной.

Светлана Шилова подготовила творческий номер в видео-формате и экспресс-вариант — за кулисами. В видео-визитке Светлана рассказала о себе и наглядно продемонстрировала свою работу визажистом.

Нарине Мурадян представила своею главное хобби — выпечку и угостила жюри любимой сладостью семьи — пахлавой.

Юлия Хлопунова через театрализованную постановку под композицию «Skyfall» рассказала о своей профессии массажиста.

Екатерина Цепляева прочитала стихотворение «Жизнь», которое было написано ею в один из сложных периодов жизни. Сегодня оно вдохновляет ее никогда не сдаваться и идти к своей мечте.

Трогательным оказался выход участниц вместе со своими детьми.

Также на протяжении вечера зрителей радовали концертные выступления столичных артистов и титулованных красавиц, показы тульских дизайнеров и всемирноизвестных брендов моделями Gold models.

Все участницы получили титулы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Цепляева Екатерина, 26 лет, Тула:

Как жена декабриста, не задумываясь, уехала за мужем военным в другой город, руководствуясь светлым чувством любви. Совмещает блистательную карьеру в правоохранительных органах с семьей. Может быль хрупкой и нежной, принимает заботу мужчин, но как мудрая женщина, при защите своей семьи готова применить боевые приемы борьбы и методы психологического воздействия для достижения нужного результата.

Присвоен титул «Миссис артистизм».

Латохина Ольга, 51 год, Тула:

Счастливая мама прекрасной дочери. Любит путешествовать по миру. Владелец консалтинговой компании по недвижимости и финансам. В 47 лет Ольга начала менять свою жизнь: занялась психологией и саморазвитием. Стала сертифицированным коучем. Начала рисовать картины и петь на вокале!

Присвоены титулы «Миссис Приз зрительских симпатий» и "Миссис Талант».

Шилова Светлана, 39 лет, Тула:

Руководитель салона красоты, уже 16 лет. Топ-стилист и преподаватель макияжа. Визажист Московской Недели Моды. Титулы: «Миссис Gold Models 2022», «Миссис Гламур 2022», «Миссис Вдохновение Россия — Вселенная 2022». Больше всего в жизни любит свою семью и путешествия.

Присвоены титулы «Миссис Изящество» и «Миссис GOLD MODELS».

Хлопунова Юлия, 30 лет, Тула:

Профессиональный массажист и владелец массажного центра. Вдохновляет людей и заботится о их красоте и здоровье. Выпустила более двух сот учеников, в которых вложила свой труд и опыт. Любит заниматься спортом, вкусно поесть и путешествовать

Присвоен титул «Миссис Совершенство».

Кузнецова Мария, 26 лет, Киреевск:

Восемь лет в ногтевой индустрии. Не отрываясь от «производства», успела родить и воспитать 2-х сыновей, а так же прошла 12 курсов повышения квалификации. Стала настоящим мастером своего дела и уехала покорять Москву. Но волею судьбы не нашла туда дорогу, проехав три 3 круга МКАД, вернулась в Тулу.

Присвоен титул «Миссис Идеал».

Мурадян Нарине, 39 лет, Тула:

Родилась в солнечном Ереване, а всю осознанную жизнь живёт в городе Тула. Пилит ногти, а не мужа, воспитывает сыновей настоящими мужчинами. Маникюр у нее заменяет визит к психологу. Живёт по принципу, что добро и красота спасут мир.

Присвоен титул «Миссис Семья.

Дудина Мария, 30 лет, Чернь:

Счастливая жена и мама 9-летней дочери. В свободное время ходит в спортзал, любимое хобби — фотосессии.

Присвоен титул «Мисс Гламур».

Смирнова Татьяна, 35 лет, Тула:

Офис-менеджер в строительной компании. «Если жизнь даёт бетон — делает из него креативную скульптуру!» Мама чудесной дочки, ее главный проект — воспитание маленькой леди! Считает, что красота требует смелости, доброты и капельки иронии. И она готова делиться этим с миром!

Присвоены титулы «Вторая Вице Миссис Тульской области 2026», »Миссис Харизма».

Макаренко Екатерина, 37 лет, Тула:

Счастливая жена и мама двух прекрасных сыновей. В прошлом — лейтенант таможенной службы. Сейчас: семейный психолог и наставник для женщин, представитель турецкого турагентства Сараби Тревел, организатор благотворительного фестиваля для детей с ОВЗ города Таганрог. Обучила 150 человек международным практикам по всей России, а также Германии и Турции, поставила 1500 человек на гвозди.

Присвоены титулы «Первая Вице Миссис Тульская область 2026», «Миссис Грация».

Моховикова Ольга, 31 год, Новомосковск:

Она не просто жена и мама — настоящая красавица, обладающая творческим духом. Верит в себя, в свои возможности, и что чудеса случаются. Ее история — это превращение из банковского работника в модель, словно, как в сказке, где мечты становятся реальностью.

Вот и в этот вечер Ольга завоевала не только титул »Миссис Элегантность», но и главную корону «Миссис Тульская область Королевский выбор 2026».

Также она получила право участвовать в национальном конкурсе «Миссис Россия Вселенная».

После награждения Ольга поделилась своими эмоциями:

— Это мое первое участие в подобном конкурсе. Я не ожидала, что главный титул достанется мне. Решение участвовать принимала спонтанно: увидела объявление о кастинге и решила попробовать свои силы.

Пока шел конкурс вообще не было волнения — до тех пор, пока не началось награждение. Услышать свое имя — это был настоящий шок, и я заплакала от счастья.

Творческий конкурс я не готовила, потому что чем-то одним я не занимаюсь и было сложно показать все свои маленькие увлечения в едином номере. Сейчас я модель для маркет-плейсов, но в большей степени занимаюсь воспитанием сына. Раньше была банковским сотрудником, но год назад решила посвятить себя семье.

За время подготовки познакомилась с огромны количеством классных девчонок. Мы все стали дружным коллективом, с которыми хочется встречаться вновь и вновь. Конкурс дал мне уверенность в себе — никогда не пробовала себя в дефиле. А оказалось, что даже получается. Ну и как модель приобрела колоссальный опыт!

О планах пока дальше не думала, но, конечно же, хотелось бы поучаствовать в отборе на Миссис Вселенная.