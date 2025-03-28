Баллада о солдате

Страна: СССР

Премьера: 01.12.1959

Режиссер: Григорий Чухрай

Актеры: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Евгений Урбанский, Георгий Юматов, Антонина Максимова, Николай Крючков, Валентина Телегина, Екатерина Савинова, Нина Меньшикова, Эльза Леждей, Геннадий Юхтин, Александра Данилова, Мария Кремнева

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 89 минут

Возрастные ограничения: 0+

Рейтинг: 7.50

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов едет в двухдневный отпуск к матери. По пути в родную деревню он помогает многим людям.