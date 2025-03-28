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Баллада о солдате

Баллада о солдате

Страна:
СССР
 
Премьера:
01.12.1959
 
Режиссер:
Григорий Чухрай
  
Актеры:
Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Евгений Урбанский, Георгий Юматов, Антонина Максимова, Николай Крючков, Валентина Телегина, Екатерина Савинова, Нина Меньшикова, Эльза Леждей, Геннадий Юхтин, Александра Данилова, Мария Кремнева
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 
Рейтинг:
7.50
 
 

Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов едет в двухдневный отпуск к матери. По пути в родную деревню он помогает многим людям.

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