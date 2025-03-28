Баллада о солдате
Страна:
СССР
Премьера:
01.12.1959
Режиссер:
Григорий Чухрай
Актеры:
Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Евгений Урбанский, Георгий Юматов, Антонина Максимова, Николай Крючков, Валентина Телегина, Екатерина Савинова, Нина Меньшикова, Эльза Леждей, Геннадий Юхтин, Александра Данилова, Мария Кремнева
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
89 минут
Возрастные ограничения:
0+
Рейтинг:
7.50
Великая Отечественная война. Молодой солдат Алеша Скворцов едет в двухдневный отпуск к матери. По пути в родную деревню он помогает многим людям.
Сегодня
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:15
23 марта - 2 апреля
1 июня - 1 апреля 2024
12 - 30 марта
8 марта - 2 апреля
27 февраля - 2 апреля
2 апреля, среда 00:00