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Как правильно похоронить питомца в Туле и сколько это стоит
Фото из архива Myslo.

Как правильно похоронить питомца в Туле и сколько это стоит

Расскажем о крематории, кладбищах домашних животных и прочих услугах. А еще о том, как справиться с горем утраты, если ваш пес или кот ушел на радугу.

Как можно и нельзя хоронить питомцев

Как оказалось, похоронить зверька «по старинке», в ближайшем лесопарке не получится — такой способ утилизации запрещен законом. Комитет ветеринарии Тульской области объяснил, как законно и безопасно избавиться от тела пушистика.

Убедитесь, что питомец действительно мертв

Проверьте сердцебиение и дыхание, реакцию на внешние раздражители, например посветите фонариком в глаза — у здоровых животных зрачки должны сузиться. Если ничего из этого не наблюдается, скорее всего, ваш питомец мертв.

Опытные заводчики советуют обратиться к ветеринару — многие ветклиники предоставляют свои услуги с выездом на дом. Специалист тщательно осмотрит хвостика и сможет сказать наверняка: умер питомец или находится в критическом состоянии.

Также ветеринар может скоординировать дальнейшие действия хозяина и предложить варианты утилизации трупа. Если смерть четвероногого члена семьи наступила в клинике, этот вопрос обычно решается на месте.

Правильно утилизируйте тело животного

По закону трупы кошек, собак и прочей живности являются биологическими отходами. Существует несколько вариантов их утилизации:

  • индивидуальная кремация: тело зверька помещают в специальную печь и кремируют, а прах возвращают хозяину в урне;
  • общая кремация: в печь помещают тела сразу нескольких животных, после кремации прах хозяину не отдают;
  • передача тела в ветклинику: специалисты доставят тело любимца в специализированную организацию, которая занимается кремацией или другими разрешенными способами утилизации;
  • самостоятельная передача тела для утилизации: в Тульской области есть всего одно предприятие для таких целей — Киреевский ветсанутильзавод. Хозяин сам может сдать тело питомца, для этого потребуется паспорт и ветеринарное свидетельство формы 3. Услуга платная — 25 руб./кг. После оплаты хозяину выдают необходимый пакет документов.

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Чего делать нельзя

  • Закапывать труп животного самим. В Туле нет территории, официально выделенной для захоронения питомцев. Но в других городах необъятной — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — существуют и государственные, и частные кладбища домашних животных.
  • Выбрасывать в мусорный контейнер.
  • Сжигать самостоятельно (например, на даче).

За нарушение правил утилизации биологических отходов нерадивому хозяину грозит административный штраф в размере от 4000 до 5000 руб.

Во сколько обойдутся похороны питомца в Туле

В Туле единственным способом захоронения братьев меньших остается кремация. Чтобы узнать, во сколько законопослушному гражданину обойдется прощание с любимцем, мы просмотрели прайс-листы нескольких ветклиник и составили список примерных цен на ритуальные услуги для животных.

  • Транспортные услуги: от 500 руб.
  • Эвтаназия (от 5 до 40 кг)*: от 800 до 3800 руб.
  • Вскрытие: от 5500 руб.
  • Хранение тела в морозильной камере: от 250 руб./сутки.
  • Кремация (от 5 до 40 кг)*:
    • общая — от 1500 до 5000 руб.,
    • индивидуальная — от 2500 до 7300 руб.
  • Урны для праха: от 500 до 4000 руб.
  • Захоронение урны с прахом (на территории хозяина): от 1000 руб.
  • Фото/видеоотчет: от 300 до 1800 руб.

Также в тульских зооритуальных агентствах можно заказать памятную продукцию — кулоны, гравировки на урнах — и даже арендовать целый зал, где семья может проститься с утратой пушистого члена семьи.

В телефонном разговоре представители одного из зооритуальных агентств рассказали нам, что к лету планируют построить колумбарий на территории собственного крематория.

Как справиться с утратой психологически

Сентиментального хозяина смерть питомца огорчает не финансовыми затратами или хлопотами. Юлия Курачинова, клинический психолог Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева, рассказала, как справиться с уходом хвостика.

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Юлия Курачинова

— Действительно ли смерть питомца может стать серьезным потрясением для человека?

— Да, такое возможно. С точки зрения психологии эта ситуация может быть обусловлена привязанностью человека к домашнему животному. Нередко любимцы становятся частью семьи, поэтому их утрата может восприниматься как потеря близкого человека.

После смерти питомца хозяин может чувствовать себя покинутым и брошенным, поскольку не все окружающие могут осознать, насколько глубока эта утрата. Кроме того, утрата питомца может вызвать кризис идентичности, так как человек вместе с домашним животными утрачивает часть повседневных ритуалов и обязанностей, расстается с ролью заботливого хозяина, эмоционального компаньона и человека, от которого целиком и полностью зависит животное.

Иногда питомцы занимают особое место в жизни своих хозяев (например, собаки-поводыри или служебные собаки). В таких случаях смерть любимца может привести к затяжной депрессии, где потребуется помощь специалиста.

— Как эмоционально справиться с потерей питомца?

— После смерти питомца важно дать себе время «на горе». Позвольте себе ощутить эмоции — печаль, гнев или даже вину. Это нормальная реакция на утрату.

Создательница концепции психологической помощи умирающим больным и исследовательница околосмертных переживаний Элизабет Кюблер-Росс в своей модели стадий горя описывает пять этапов: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Эти стадии могут проявляться и в случае утраты домашнего любимца. Человек может испытывать шок и отрицание факта смерти, затем переходить к гневу, а позже испытывать глубокую печаль. Важно понимать, что все эти стадии — естественный процесс, защитный механизм нашей психики.

— Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации?

— Для быстрого успокоения в стрессовой ситуации используйте техники глубокого дыхания: медленно вдохните через нос, задержите дыхание на несколько секунд и выдохните через рот. Это активирует парасимпатическую нервную систему и снизит уровень кортизола — гормона стресса.

Если вы чувствуете потребность в сочувствии, обратитесь за поддержкой к близким людям — расскажите, что вам важно выговориться и выплеснуть эмоции. При необходимости можно обратиться к психологу.

— Стоит ли сразу заводить нового питомца или лучше подождать некоторое время?

— Здесь в первую очередь стоит прислушаться к себе и ответить на ряд важных вопросов. Готовы ли вы нести ответственность за нового любимца? Готовы ли принять тот факт, что он никогда не будет тем самым питомцем, который покинул вас?

И самое главное: не станет ли новое домашнее животное каждодневным болезненным напоминанием о предыдущем? В любом случае после утраты питомца важно завершить цикл «отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие». После этого, ответив на перечисленные вопросы, вы сможете принять взвешенное и разумное решение.

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вчера, в 16:00 −1
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ТулаТульская
 

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