Птицы, ночники и голова Дейви Джонса: тулячка создает уникальные вещицы из стекла

Видеть в осколках прекрасное Ася начала еще в детстве, потом мечту заниматься стеклом оставила. Но все изменил случай.

— Когда я была маленькой, мама работала в центре туризма «Одиссей». Он находился рядом с заброшенной колокольней. Мы там гуляли с местными ребятами и находили много битого стекла, в основном от зеленых и коричневых бутылок. Я рассматривала эти обломки, и они казались мне прекрасными. Потом взрослые ребята рассказали мне, что есть такая штука — витражи, множество цветных стекляшек, вставленных в окна. Тогда загадала: когда вырасту, у меня обязательно будет дом с витражами.



Кое-что из этого сбылось. Теперь Ася умеет создавать витражи сама.

Когда я немного подросла, бабушка прочитала мне сказку Вильгельма Гауфа про стеклянного человечка. Мне она так запала в душу, и мечты о том, чтобы связать свою жизнь со стеклом, стали еще сильнее. Но потом я про это забыла.

После училища поехала поступать в Российский государственный художественно-промышленный университет им. Строганова на направление «дизайн транспортных средств». Там ко мне подошла женщина, мы разговорились. Она спросила, куда я буду поступать, и когда узнала о моих планах, сказала, что там всё куплено, и предложила поступить на кафедру художественного стекла (оказалось, она там работала), готова была даже бесплатно позаниматься со мной в своей мастерской. И я вдруг вспомнила, как мечтала об этом в детстве.

Позже я узнала, что в Строгановку приходит мало выпускников училища, в основном абитуриенты с курсов, где делают одно и то же, готовясь к экзамену. Так что люди с такой базой, как у меня, им были нужны.

Мусорная романтика

— На первом курсе мы узнали, каким ценным может быть самое разное стекло. Самое крутое — из кинескопов, оно легкоплавкое, благодатное в обработке и чистое, без пузырей. Жаль, что его сейчас почти не достанешь.

В университете мы постоянно что-то творили. Были в восторге от того, что вообще можно сделать со стеклом! Из обрезков, осколков и даже обычного оконного стекла постоянно что-то создавалось. Где мы это брали? На помойках! Совершали на них налеты и тащили всё стеклянное, мыли и перерабатывали. Я называю этот период «мусорная романтика».

Хотя и сейчас мимо листа стекла возле мусорного контейнера я не пройду. Если заметила, иду домой, беру перчатки и стеклорез, делю на части поменьше, подмышку и уношу.

Если кто-то из знакомых расхламляет дачу, я тоже тут как тут: тонкие стекла от полок становятся подсвечниками с гербариями, потолще — витражными светильниками.

Сейчас стекло в основном, конечно, закупаю в специализированных магазинах в Москве, езжу туда с чемоданом. Чаще всего выбираю бой, потому что печь у меня все равно достаточно маленькая, к тому же он дешевле. Один большой лист брянского стекла стоит около четырех тысяч рублей, а бой отдают по минимальной цене за килограмм. Еще заказываю с другими мастерицами в Гусь-Хрустальном.

Мастерская — место силы

Мастерская Аси находится в родительском доме в Ленинском в небольшой пристройке, соединенной с домом. Здесь стекло вообще везде. А еще — разные инструменты, краски, формы и многое другое.

Во время разговора с журналистами Ася подробно описывала процесс, но он настолько сложный, с кучей нюансов, что вряд ли пригодится непрофессионалу. А вот изделия привлекут внимание любого человека. Прозрачные, как волшебные пуговки, кулоны; светильники со стекляшками — как леденцы, отлитые на формах; тарелки, необычные сосуды и многое другое.

Сердце мастерской — печь. Такую в квартире не разместишь, потому что, несмотря на миниатюрные объемы, мощность у нее очень большая.

— Когда я приехала в Тулу после университета, не знала, чем заняться. Устроилась работать дизайнером, но уже через два месяца заскучала по стеклу. Поехала в Калугу и купила там печь, а в Москве откопала станок и начала понемногу промышлять.

Обустройство даже такой небольшой мастерской — дело непростое. Печь, например, пришлось вывести на отдельный щиток. Ну и поскольку она действительно очень мощная, оставить ее одну я не могу.

Так вот, после возвращения в Тулу оказалось, что моя одногруппница тоже приехала сюда. Она увлекалась каякингом, она делала медальки для спортсменов, и ей нужны были рабочие руки. Какое-то время я работала у нее, параллельно делала что-то для себя, а в итоге ушла в свободное плавание.

Тайная комната тульских творцов

Работа со стеклом — не только техническая, но и творческая. Некоторую часть эстетической работы Ася оставляет для работы в тульской мастерской. Здесь, в обычном жилом доме, есть квартира, принадлежащая Союзу художников. Её творцы снимают за небольшие деньги для того, чтобы работать.

— Я не только создаю из стекла, но и пишу картины. А еще придумываю разные форматы, например, как сделать так, чтобы светильник работал не только от электричества, или придумываю, как сделать красивые подставки. Процесс затягивает, потому что идей всегда много.

Хобби или бизнес?

— Пока стекло не дает мне стабильного дохода, поэтому я работаю мастером маникюра в одном из тульских салонов. Хотелось бы мне получать достаточно денег от хобби? Да, но это сложно.

Стараюсь выходить на ярмарки мастеров — Flora market и Party market. Там есть продажи, но не громадные. Снимаю место в магазине «Твоя полка», пока тестирую, что может понравиться покупателям там. А еще я вступила в проект «Сделано в Тульской области».

На маркетплейсы пока не захожу, это не всегда удобно для творцов. Я боюсь, что не потяну объемы, не смогу доставлять много материала на склад. Но я верю, что когда-то смогу в этом достаточно разобраться, решиться на ответственный шаг и расшириться.

Те, кто создает что-то прекрасное, знайте: возможности реализовать свою продукцию в Туле есть. Если у вас есть желание, все возможно!