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Птицы, ночники и голова Дейви Джонса: тулячка создает уникальные вещицы из стекла

Птицы, ночники и голова Дейви Джонса: тулячка создает уникальные вещицы из стекла

Секретами необычного мастерства Ася Шалимова поделилась с Myslo.

Видеть в осколках прекрасное Ася начала еще в детстве, потом мечту заниматься стеклом оставила. Но все изменил случай.

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— Когда я была маленькой, мама работала в центре туризма «Одиссей». Он находился рядом с заброшенной колокольней. Мы там гуляли с местными ребятами и находили много битого стекла, в основном от зеленых и коричневых бутылок. Я рассматривала эти обломки, и они казались мне прекрасными. Потом взрослые ребята рассказали мне, что есть такая штука — витражи, множество цветных стекляшек, вставленных в окна. Тогда загадала: когда вырасту, у меня обязательно будет дом с витражами.

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Кое-что из этого сбылось. Теперь Ася умеет создавать витражи сама. 

Когда я немного подросла, бабушка прочитала мне сказку Вильгельма Гауфа про стеклянного человечка. Мне она так запала в душу, и мечты о том, чтобы связать свою жизнь со стеклом, стали еще сильнее. Но потом я про это забыла.

После училища поехала поступать в Российский государственный художественно-промышленный университет им. Строганова на направление «дизайн транспортных средств». Там ко мне подошла женщина, мы разговорились. Она спросила, куда я буду поступать, и когда узнала о моих планах, сказала, что там всё куплено, и предложила поступить на кафедру художественного стекла (оказалось, она там работала), готова была даже бесплатно позаниматься со мной в своей мастерской. И я вдруг вспомнила, как мечтала об этом в детстве.

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Позже я узнала, что в Строгановку приходит мало выпускников училища, в основном абитуриенты с курсов, где делают одно и то же, готовясь к экзамену. Так что люди с такой базой, как у меня, им были нужны.

Мусорная романтика

— На первом курсе мы узнали, каким ценным может быть самое разное стекло. Самое крутое — из кинескопов, оно легкоплавкое, благодатное в обработке и чистое, без пузырей. Жаль, что его сейчас почти не достанешь.

В университете мы постоянно что-то творили. Были в восторге от того, что вообще можно сделать со стеклом! Из обрезков, осколков и даже обычного оконного стекла постоянно что-то создавалось. Где мы это брали? На помойках! Совершали на них налеты и тащили всё стеклянное, мыли и перерабатывали. Я называю этот период «мусорная романтика».

Хотя и сейчас мимо листа стекла возле мусорного контейнера я не пройду. Если заметила, иду домой, беру перчатки и стеклорез, делю на части поменьше, подмышку и уношу.

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Если кто-то из знакомых расхламляет дачу, я тоже тут как тут: тонкие стекла от полок становятся подсвечниками с гербариями, потолще — витражными светильниками.

Сейчас стекло в основном, конечно, закупаю в специализированных магазинах в Москве, езжу туда с чемоданом. Чаще всего выбираю бой, потому что печь у меня все равно достаточно маленькая, к тому же он дешевле. Один большой лист брянского стекла стоит около четырех тысяч рублей, а бой отдают по минимальной цене за килограмм. Еще заказываю с другими мастерицами в Гусь-Хрустальном.

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Мастерская — место силы

Мастерская Аси находится в родительском доме в Ленинском в небольшой пристройке, соединенной с домом. Здесь стекло вообще везде. А еще — разные инструменты, краски, формы и многое другое.

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Во время разговора с журналистами Ася подробно описывала процесс, но он настолько сложный, с кучей нюансов, что вряд ли пригодится непрофессионалу. А вот изделия привлекут внимание любого человека. Прозрачные, как волшебные пуговки, кулоны; светильники со стекляшками — как леденцы, отлитые на формах; тарелки, необычные сосуды и многое другое.

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Сердце мастерской — печь. Такую в квартире не разместишь, потому что, несмотря на миниатюрные объемы, мощность у нее очень большая.

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— Когда я приехала в Тулу после университета, не знала, чем заняться. Устроилась работать дизайнером, но уже через два месяца заскучала по стеклу. Поехала в Калугу и купила там печь, а в Москве откопала станок и начала понемногу промышлять.

Обустройство даже такой небольшой мастерской — дело непростое. Печь, например, пришлось вывести на отдельный щиток. Ну и поскольку она действительно очень мощная, оставить ее одну я не могу.

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Так вот, после возвращения в Тулу оказалось, что моя одногруппница тоже приехала сюда. Она увлекалась каякингом, она делала медальки для спортсменов, и ей нужны были рабочие руки. Какое-то время я работала у нее, параллельно делала что-то для себя, а в итоге ушла в свободное плавание.

Тайная комната тульских творцов

Работа со стеклом — не только техническая, но и творческая. Некоторую часть эстетической работы Ася оставляет для работы в тульской мастерской. Здесь, в обычном жилом доме, есть квартира, принадлежащая Союзу художников. Её творцы снимают за небольшие деньги для того, чтобы работать.

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— Я не только создаю из стекла, но и пишу картины. А еще придумываю разные форматы, например, как сделать так, чтобы светильник работал не только от электричества, или придумываю, как сделать красивые подставки. Процесс затягивает, потому что идей всегда много.

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Хобби или бизнес?

— Пока стекло не дает мне стабильного дохода, поэтому я работаю мастером маникюра в одном из тульских салонов. Хотелось бы мне получать достаточно денег от хобби? Да, но это сложно.

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Стараюсь выходить на ярмарки мастеров — Flora market и Party market. Там есть продажи, но не громадные. Снимаю место в магазине «Твоя полка», пока тестирую, что может понравиться покупателям там. А еще я вступила в проект «Сделано в Тульской области».

На маркетплейсы пока не захожу, это не всегда удобно для творцов. Я боюсь, что не потяну объемы, не смогу доставлять много материала на склад. Но я верю, что когда-то смогу в этом достаточно разобраться, решиться на ответственный шаг и расшириться.

Те, кто создает что-то прекрасное, знайте: возможности реализовать свою продукцию в Туле есть. Если у вас есть желание, все возможно!

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вчера, в 14:19 +7
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