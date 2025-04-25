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Как приготовить вкусный шашлык: рецепты тульских шеф-поваров

Как приготовить вкусный шашлык: рецепты тульских шеф-поваров

Мастера кулинарного дела рассказали, как правильно выбрать и замариновать мясо, разжечь угли и приготовить отменный соус.

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Максим Баранников,
шеф-повар ресторана Forest & Fox

— Для шашлыка лучше использовать не очень жирную свиную шейку. Идеальное соотношение жира и мяса — 1:4.

РЕЦЕПТ «ДЛЯ СЕБЯ»

Для себя я готовлю шашлык по такому рецепту:

  • 2-2,5 кг мяса,
  • 300 г репчатого лука,
  • 500 мл томатной заготовки,
  • 10-15 г (по вкусу) шашлычных специй,
  • немного концентрированной грузинской аджики,
  • соль.
  1. Нарежьте мясо на небольшие кусочки одинакового размера, лук — соломкой. Обязательно отожмите его, когда добавите к мясу, — так выйдет весь сок.
  2. Добавьте специи и посолите мясо.
  3. Добавьте томатную пасту — она даст кислоту и сделает мясо более нежным и сочным.

Заготовку я делаю так: покупаю в сезон спелые свежие помидоры, пробиваю их в блендере или измельчаю в мясорубке. Затем кипячу без добавления приправ 10-15 минут и консервирую в полулитровые баночки. Хранится на холоде и в тепле без каких-либо проблем.

  1. Оставьте мясо мариноваться от 2 до 12 часов.
  2. Нанижите мясо на шампуры так, чтобы между кусочками не было пробелов, — так оно сохранит сок. Сразу вертеть шампур не нужно — сначала мясо надо «запечатать». Когда придали равномерную корочку, снизьте жар от углей и оставьте жариться, иногда переворачивая.

Определить готовность шашлыка можно по цвету сока. Надрежьте самый зажаренный кусок — если жидкость розоватая, значит, мясо еще сырое.

РЕЦЕПТ С КИВИ «на скорую руку»

— Готовил пару раз по такому рецепту — получается! Для него нам понадобится:

  • 1-1,5 кг мяса,
  • одно киви,
  • 10-15 г (по вкусу) шашлычных специй,
  • соль.
  1. Очистите и измельчите киви, например в блендере или на терке.
  2. Нарежьте мясо небольшими кусочками, добавьте специи и заправку из киви.
  3. Оставьте мариноваться на 10-15 минут, не больше! Если передержать мясо в таком «сильном» маринаде, оно превратится в фарш и будет совсем несъедобным.
  4. Жарить по инструкции выше.
РЕЦЕПТ «МИНИМУМ»

— Если не хотите «мудрить» с маринадом, возьмите репчатый лук в соотношении к мясу 1:1 по весу. Прокрутите его через мясорубку и отожмите сок через сито. Маринуйте в нем нарезанную свинину 4-5 часов. Специи — соль и перец по вкусу — добавляйте только после того, как вынете мясо из маринада и отожмете от излишков влаги. Жарить как обычно.

ОСТРЫЙ томатныЙ соуС

— Я готовлю соус из той же томатной заготовки, про которую говорил ранее. Если у вас ее нет, замените на покупную томатную пасту.

По вкусу добавьте измельченный хрен, болгарский перец, чеснок, соль-сахар и немного уксуса для консервации — так соус может простоять очень долго.

МАРИНОВАНнЫЙ ЛУК К ШАШЛЫКУ

— Возьмите репчатый лук и нарежьте его соломкой или колечками. Добавьте соль и сахар по вкусу, немного любимой зелени и уксуса. Помните лук, дайте ему настояться. Закуска готова!

Еще рекомендую подавать шашлык с кинзой — она отлично подходит к этому блюду.

 


Никита Черкасов,
шеф-повар ресторана «Петр Петрович»

— Выбор мяса зависит от предпочтений, времени на подготовку и бюджета. Можно использовать свиную лопатку, карбонад, цыпленка — мне нравится бедро без кости. Ну и конечно же, баранина. Для себя я всегда выбираю каре молодого ягненка на кости.

Из свинины я предпочитаю шею. Если положить ее перед собой, вы увидите, что она состоит из двух частей. С одной стороны есть большая часть карбонада, с другой — много прожилок и соединительных тканей. Мысленно разделите кусок мяса на три равные части. Ту, где много прожилок, отрежьте — для шашлыка она не годится, зато хорошо подойдет для тушения. А вот то, что осталось, берем в работу.

РЕЦЕПТ с пряностями

— Лично мне не нравятся шашлыки с какими-то сложносочиненными рецептами. Обычно я готовлю так:

  • 1 кг мяса,
  • 300-400 г репчатого лука,
  • 10-20 г (по вкусу) соли,
  • специи (кориандр, черный перец, хмели-сунели) по вкусу,
  • 100 г растительного масла,
  • 100 г томатного сока или битых помидоров.
  1. Нарежьте мясо одинаковыми кусочками — примерно 4×4×4 см. Большие куски долго жарятся и сохнут.
  2. Погрузите мясо в миску и добавьте остальные ингредиенты (кроме масла). Лук нарежьте соломкой, а томаты измельчите любым удобным способом.
  3. Оставьте все это «счастье» примерно на час при комнатной температуре.
  4. Добавьте немного масла на шампур и на мангал. Можно жарить! Не поливайте угли водой и не отвлекайтесь, интенсивно переворачивайте мясо и контролируйте готовность мяса.

Кстати, этот же маринад отлично подойдет для каре ягненка, только время выдержки составит полчаса. Жарить каре лучше на решетке — так мясо получается румяным и сочным, а еще не успевает остыть.

томатный соус Сацебели

— Этому соусу я не изменяю никогда. Понадобится:

  • 150 г очищенного лука,
  • 200 г томатной пасты,
  • 15 г соли,
  • 30-50 г очищенного чеснока,
  • 5 г черного перца,
  • 5 г кориандра, 
  • 3 г хмели-сунели,
  • 40 г кинзы,
  • 40 г растительного масла,
  • 400 мл (см. по консистенции) бутилированной воды. 
  1. Нарежьте лук как угодно. Посолите его и прожмите до образования сока.
  2. Сложите лук в миску. Туда же добавьте толченые специи, рубленую кинзу и томатную пасту.
  3. Далее добавьте фильтрованную воду до нужной консистенции.
  4. Досолите при необходимости.
сливочный соус Дзадзыки
  • 600 г кислого греческого йогурта,
  • 170 г 20%-й сметаны,
  • 500 г свежих огурцов,
  • 20 г соли,
  • 5 г перца,
  • 20 г кинзы,
  • 20 г петрушки,
  • 300 г оливкового масла,
  • 70 г грецких орехов.
  1. Натрите огурцы на терке, посолите и оставьте на 30 мин.
  2. Добавьте греческий йогурт, сметану, черный перец, молотые грецкие орехи, масло и зелень.
  3. Перемешайте и досолите по вкусу.
 

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Игорь Синдеев,
шеф-повар, основатель проекта Punk Delicious
и гастротревел-проекта «Без стен».

— Не люблю использовать что-то, кроме соли и крупномолотого черного перца, в крайнем случае добавляю репчатый лук. Конечно, я готовил и более сложные рецепты. Вот, например, вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

РЕЦЕПТ С ФРУКТОВЫМ ПЮРЕ
  • 50 г грушевого пюре,
  • 50 г яблочного пюре,
  • 30 г репчатого лука,
  • 40 г соевого соуса,
  • 20 г рисового уксуса,
  • 30 г кинзы,
  • 20 г чищеного чеснока,
  • 20 г соуса шрирача,
  • 40 г подсолнечного масла.
  1. Сложите все ингредиенты в блендер и пробейте до однородности.
  2. Нарежьте мясо на небольшие кусочки одинакового размера.
  3. Поместите мясо в маринад и выдержите его до восьми часов.
  4. Можно жарить!
 

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Илья Кикоть,
шеф-повар ресторана «Культура»

РЕЦЕПТ С ГАЗИРОВКОЙ

— Я сторонник простых и понятных рецептур. Поэтому предлагаю рецепт из того, что есть у всех:

  • 200 г мяса,
  • 50 мл газированной минеральной воды,
  • соль, молотый черный перец по вкусу,
  • немного растительного масла.

1. Корейку из свинины нарезаем стейками по толщине кости — около 3 см. Тоньше резать нельзя, потому что мясо не самое жирное и может пересушиться.

2. Посыпаем солью и перцем, заливаем газировкой. Оставляем на 30 минут.

3. Перекладываем на решетку и сбрызгиваем маслом мясо — не решетку.

4. Жарим в два подхода — минуты по четыре с каждой стороны до золотистого цвета. Со стороны кости и жирка шашлык может сильно поджарится — это то что надо.

5. Затем даем мясу полежать пару-тройку минут отдохнуть без огня.

СОУС А-ЛЯ ДЗАДзЫКИ

— Вместо йогурта возьмите сметану и майонез в соотношении 1:1. Туда же добавьте рубленую зелень и мелко тертый свежий огурец. Налейте немного воды.

 

Как выбрать мясо

Запах. Мясо не должно иметь посторонних запахов. Аромат свежего мяса специфически приятный или нейтральный.

Внешний вид. Цвет хорошего мяса ярко-красный или светло-розовый, равномерный по всей поверхности куска. Если вы заметили серые, желтые или зеленоватые оттенки и темные пятна, от этого мяса стоит отказаться.

Поверхность лакомого кусочка должна быть чистой и сухой. Если на поверхности образовалась слизь, это значит, что начался процесс гниения.

Попробуйте надавить на мясо — чем быстрее пропадет лунка от пальца, тем оно свежее. При этом сок, выделяющийся из волокон, должен быть прозрачным.

Размер и расположение. Для шашлыка выбирайте те части туши животного, которые при жизни оставались малоподвижными. Оптимальный вес свиной шеи — 1,8-2,7 кг. Если кусок слишком крупный, значит, животное было взрослым — мышцы у него развитые и, как следствие, более жесткие.

Как разжечь угли

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Чтобы добиться безупречного вкуса и аромата, разожгите костер сами — для этого отлично подойдут дрова из фруктовых деревьев.

Самый популярный и быстрый вариант — купить готовые угли для жарки. Куски должны быть крупными и цельными. Отдайте предпочтение брикетированным углям — он стабильнее и дольше держит температуру, к тому же расходуется экономнее.

Полейте их розжигом, выждите пару минут и подожгите. Краснота спала и поверхность угольков покрылась светло-серым пеплом — значит, можно приступать к готовке.

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