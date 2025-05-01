Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Виктор Глухушин

Жанр: Анимационный, Приключение

Возрастные ограничения: 6+

Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но он совершенно не умеет охотиться и разочаровывает отца. Маракуда один отправляется в лес и находит священную птицу Тинк, которая наделяет его даром понимать язык животных и птиц. Маракуда и Тинк с почестями возвращаются домой. Мальчик не знает, что по традиции священную птицу должны принести в жертву для процветания племени.