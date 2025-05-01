Маракуда
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Виктор Глухушин
Жанр:
Анимационный, Приключение
Возрастные ограничения:
6+
Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но он совершенно не умеет охотиться и разочаровывает отца. Маракуда один отправляется в лес и находит священную птицу Тинк, которая наделяет его даром понимать язык животных и птиц. Маракуда и Тинк с почестями возвращаются домой. Мальчик не знает, что по традиции священную птицу должны принести в жертву для процветания племени.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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