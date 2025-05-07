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Танго Победы

Танго Победы

9 Мая в «Ликерке» станцуют «Танго Победы».

Творческий квартал Likerka Loft и студия аргентинского танго Argentum Tango приглашают принять участие во Всероссийской танцевальной акции «Танго Победы».

Мероприятие начнётся 9 Мая в 16 часов. Участники смогут окунуться в особую праздничную атмосферу и исполнить танцы под известные мелодии военных лет: «Утомлённое солнце», «Сердце», «Довоенное танго» и другие русские музыкальные произведения эпохи 1930–1950-х годов.

Организаторы обращают особое внимание на важность соблюдать тематический дресс-код: девушкам рекомендовано прийти в платьях и белых носочках, создать легкий образ в стиле ретро. Мужчинам предлагается надеть светлые рубашки и просторные брюки. Дополнить атмосферу помогут костюмы, выполненные в стиле советской военной формы 1940-х годов.

Участникам предлагают принести цветы и поделиться хорошим настроением, создав тёплую атмосферу солидарности и единства поколений. Акция пройдет на площадке около скульптуры «Укрощение Блохи». 

Где и когда?
Likerka Loft
Тула , пр. Ленина, 85
9 мая 2025, пятница
16:00
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