9 Мая в «Ликерке» станцуют «Танго Победы».



Творческий квартал Likerka Loft и студия аргентинского танго Argentum Tango приглашают принять участие во Всероссийской танцевальной акции «Танго Победы».



Мероприятие начнётся 9 Мая в 16 часов. Участники смогут окунуться в особую праздничную атмосферу и исполнить танцы под известные мелодии военных лет: «Утомлённое солнце», «Сердце», «Довоенное танго» и другие русские музыкальные произведения эпохи 1930–1950-х годов.



Организаторы обращают особое внимание на важность соблюдать тематический дресс-код: девушкам рекомендовано прийти в платьях и белых носочках, создать легкий образ в стиле ретро. Мужчинам предлагается надеть светлые рубашки и просторные брюки. Дополнить атмосферу помогут костюмы, выполненные в стиле советской военной формы 1940-х годов.



Участникам предлагают принести цветы и поделиться хорошим настроением, создав тёплую атмосферу солидарности и единства поколений. Акция пройдет на площадке около скульптуры «Укрощение Блохи».