Увлекательный фотоконкурс «Путешествия мечты»

Каждый снимок — это история, которая может вдохновить других на новые приключения. Мы ищем фотографии, которые передают атмосферу мест, которые вы посетили, будь то живописные пейзажи, колоритные рынки или дружелюбные лица местных жителей.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
2 Принимаются снимки только хорошего качества.
3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.
Прием фотографий продлится с 4 мая по 19 мая.
Голосование продлится до 21 мая.