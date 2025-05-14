Театр в кино: Жил. Был. Дом.
Единственный показ — 14 мая 2025 года. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют уникальную премьеру киноспектакля в постановке МХТ им. А.П.Чехова. «Жил. Был. Дом.» — это оригинальный проект, задуманный Константином Хабенским, народным артистом России, художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, в сотрудничестве с писателем Александром Цыпкиным. Впервые премьерный показ спектакля состоится в формате киноверсии и будет показан в ста городах России еще до официальной премьеры на театральной сцене. Это исключительная возможность для поклонников театрального искусства насладиться постановкой одного из ведущих драматических театров страны в формате кино, не покидая своего города. Режиссер киноверсии — Валерий Спирин. «Жил. Был. Дом» откроет перед зрителями двери многоэтажки в одном из городов России, где переплетаются судьбы 24 персонажей. В каждой квартире дома происходят события, на которые смотришь совершенно иначе, если знаешь о том, что ждет всех героев всего через несколько часов. Ведь жизнь каждого находится под угрозой: все зависит от того, успеют ли герои покинуть стены дома или нет. Именно в этот вечер происходят события, кардинально меняющие судьбы каждого героя.
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:30