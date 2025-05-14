Театр в кино: Жил. Был. Дом.

Премьера: 14.05.2025

Режиссер: Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Валерий Спирин

Актеры: Константин Хабенский, Игорь Верник, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Александра Ребенок, Мария Фомина, Артем Быстров, Павел Чинарев, Виктор Хориняк, Павел Ворожцов, Игорь Хрипунов, Ксения Теплова, Анатолий Кот, Сергей Беляев, Светлана Колпакова, Ольга Литвинова, Артем Волобуев, Кузьма Котрелев, Алексей Кирсанов, Вероника Васант, Алексей Агапов, Алексей Варущенко, Алексей Красненков, Валерий Трошин, Александр Усов, Сергей Волков, Денис Парамонов, Дарья Трухина, Маргарита Якимова, Арсентий Журид, Полина Романова, Владислава Сухорукова, Кирилл Власов, Александр Поршин, Мухтар-Али Мурзин, Давид Джалиашвили, Максим Осинцев

Жанр: Фильм-спектакль, Драматический

Продолжительноcть: 111 минута

Возрастные ограничения: 16+

Единственный показ — 14 мая 2025 года. Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют уникальную премьеру киноспектакля в постановке МХТ им. А.П.Чехова. «Жил. Был. Дом.» — это оригинальный проект, задуманный Константином Хабенским, народным артистом России, художественным руководителем МХТ имени А.П.Чехова, в сотрудничестве с писателем Александром Цыпкиным. Впервые премьерный показ спектакля состоится в формате киноверсии и будет показан в ста городах России еще до официальной премьеры на театральной сцене. Это исключительная возможность для поклонников театрального искусства насладиться постановкой одного из ведущих драматических театров страны в формате кино, не покидая своего города. Режиссер киноверсии — Валерий Спирин. «Жил. Был. Дом» откроет перед зрителями двери многоэтажки в одном из городов России, где переплетаются судьбы 24 персонажей. В каждой квартире дома происходят события, на которые смотришь совершенно иначе, если знаешь о том, что ждет всех героев всего через несколько часов. Ведь жизнь каждого находится под угрозой: все зависит от того, успеют ли герои покинуть стены дома или нет. Именно в этот вечер происходят события, кардинально меняющие судьбы каждого героя.