  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Сталинград - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Сталинград

Сталинград

Страна:
Россия
 
Премьера:
10.10.2013
 
Режиссер:
Федор Бондарчук
  
Актеры:
Петр Федоров-мл., Мария Смольникова, Янина Студилина, Дмитрий Лысенков, Сергей Бондарчук-мл., Алексей Барабаш, Андрей Смоляков, Юрий Назаров, Томас Кречман, Хайнер Лаутербах, Полина Райкина, Олег Волку
  
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
135 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
5.50
 
 

1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния характеров.

0
Касса
Пираты опасного моря: Капитан Клык
10 - 17 апреля
Алмаз Синема
Северный полюс
27 февраля - 17 апреля
Люксор Тула
Где наши деньги?
10 - 16 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Смерть единорога
2 - 17 апреля
Алмаз Синема
Край вдохновения
16 января - 16 апреля
Люксор Тула
Подольские курсанты
12 апреля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.