Сталинград
Страна:
Россия
Премьера:
10.10.2013
Режиссер:
Федор Бондарчук
Актеры:
Петр Федоров-мл., Мария Смольникова, Янина Студилина, Дмитрий Лысенков, Сергей Бондарчук-мл., Алексей Барабаш, Андрей Смоляков, Юрий Назаров, Томас Кречман, Хайнер Лаутербах, Полина Райкина, Олег Волку
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
135 минут
Возрастные ограничения:
12+
Рейтинг:
5.50
1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния характеров.
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3D 21:05
14 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 19:15
15 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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3D 19:15
16 апреля, среда
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