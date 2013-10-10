Страна: Россия

Премьера: 10.10.2013

Режиссер: Федор Бондарчук

Актеры: Петр Федоров-мл., Мария Смольникова, Янина Студилина, Дмитрий Лысенков, Сергей Бондарчук-мл., Алексей Барабаш, Андрей Смоляков, Юрий Назаров, Томас Кречман, Хайнер Лаутербах, Полина Райкина, Олег Волку

Жанр: Исторический, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 135 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 5.50

1942 год. Сталинград. Советские войска планируют контрнаступление на немецкие части, оккупировавшие левобережье Волги. Наступление сорвано. Лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан приказ удержать его любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю. Приказ отбить дом, захваченный противником, получает немецкий офицер Кан. На фоне одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества разворачиваются истории любви и драматического противостояния характеров.