Контрольная закупка: пробуем паштет 2.0

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня тестируем паштеты из курицы и индейки. Заглянули в ближайший магазин и купили паштеты этих марок:

Цена: 34,99 руб.

Вес: 95 г.

Производитель: ООО «МПК Атяшевский».

Состав: мясо птицы механической обвалки, вода питьевая, печень свиная, белковый стабилизатор, свинина, крупа манная, мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, крахмал картофельный, соевый белок, лук сушеный, посолочно-нитритная смесь, экстракты натуральных специй и пряностей, натуральные экстракты, молочный белок, натуральный ароматизатор, декстроза, мальтодекстрин, усилитель вкуса и аромата, стабилизаторы, регуляторы кислотности, загуститель, антиокислители. На производстве используются: горчица, злаки, содержащие глютен, кунжут, сельдерей, яйца и продукты их переработки.

Цвет у паштета от «Магнита» приглушенно-розовый, консистенция мягкая, средней плотности. А вот пахнет он просто отвратительно — тухлым влажным кошачьим кормом.

На вкус еще хуже: «мяса птицы» будто и не бывало, отдает горечью и чем-то металлическим. На языке остался неприятный крахмалистый осадок.

Есть это мы не стали — отдали местным котам (к слову, «магнитовский» паштет хвостатые съели).

Наша оценка: 1,5 из 5 баллов.

Цена: 69,99 руб.

Вес: 95 г.

Производитель: ООО «Медовый дом».

Состав: печень индейки, печень куриная, вода очищенная, масло растительное подсолнечное рафинированное, морковь, лук репчатый, мука пшеничная, соль поваренная пищевая, сахар, мускатный орех, перец черный молотый, ароматизатор натуральный «Жареный лук», стабилизатор. Может содержать следы орехов, горчицы, сои, кунжута, молока.

Этот паштет выглядит совсем неаппетитно: он коричневого цвета, с плотной, «рвущейся» текстурой и непонятным запахом.

На вкус такой же горький, как паштет от «Магнита», только осадок на языке чувствуется намного яснее. Некоторые дегустаторы отметили, что паштет будто приготовлен из овощей.

Выкидывать «Паштет № 7» не стали, отдали котам (а вот его усатые знатоки проигнорировали).

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

Цена: 44,99 руб.

Вес: 75 г.

Производитель: NEOPLANTA INDUSTRUA MESA DOO NOVI SAD (Сербия).

Состав: мясо индейки механической обвалки, вода, подсолнечное масло, соевый белок, немодифицированный картофельный крахмал, посолочно-нитритная смесь, лук репчатый, специи, экстракты специй, декстроза, ароматизатор коптильный, натуральный ароматизатор, загуститель. Может содержать следы молочного белка и глютена без генетически модифицированных компонентов.

Паштет ярко-розовый, консистенция слегка «желейная», пахнет ливерной колбасой.

Действительно: и внешне, и на вкус этот претендент похож на колбасу, которую выдавили в баночку. Неплохой вариант за свои деньги — сойдет.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 149,99 руб.

Вес: 95 г.

Производитель: Atlantic Droga Kolinska d.o.o. (Словения)

Состав: вареное мясо курицы 29%, растительное масло 20%, молочный белок 3%, куриный жир 3%, картофельный крахмал, экстракт куриного бульона, обезжиренная соевая мука, соль, специи и экстракты специй, дрожжевой экстракт. Может содержать яйца.

Паштет натурального цвета с ярко выраженным ароматом курицы и кремовой текстурой.

Этот образец идеален: он настолько нам понравился, что мы сбегали за второй баночкой. Это буквально детские консервы, только с солью и перцем. Нежно, вкусно, натурально!

Однозначно лучший за сегодня — отдаем паштету Argeta золото!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 169,99 руб.

Вес: 100 г.

Производитель: «Yuhor-Export» d.o.o. (Сербия).

Состав: мясо индейки вареное, мясо куриное вареное, питьевая вода, масло подсолнечное рафинированное, молочный белок, загуститель, мука соевая обезжиренная, соль, специи.

Паштет от Setra очень похож на продукцию Argeta, разве что консистенция чуть плотнее и вкус более пряный. Ему мы отдаем почетное второе место.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самая большая упаковка — Setra (100 г).

Самая маленькая упаковка — Piteca (75 г).

Самый дорогой паштет — Setra (169,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — Setra (169,99 руб. за 100 г).

Самый дешевый паштет — «Магнит» (34,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Магнит» (примерно 36,8 руб. за 100 г).

Самый короткий состав — Setra.

Самый вкусный паштет, по мнению редакции Myslo, — Argeta.