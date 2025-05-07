  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 7 мая: мини-мозг управляет роботом и инновационное применение для экспресс-доставки - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
7 мая: мини-мозг управляет роботом и инновационное применение для экспресс-доставки

7 мая: мини-мозг управляет роботом и инновационное применение для экспресс-доставки

Доброе утро! Радуемся новой порции майских выходных, планируем уикенд и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на праздники в Туле. Сегодня будет небольшой дождь и до +13 градусов. В праздники сохранится пасмурная погода, а температура поднимется максимум до +12 градусов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Biotechnology, ученые сделали невероятный шаг вперед в области нейробиологии и биоинженерии, создав мини-мозг (цереброид) из человеческих стволовых клеток и подключив его к роботу. Эта уникальная работа открывает перспективы для тестирования лекарств и разработки технологий управления протезами с помощью мыслей.

Исследовательская группа использовала индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые были преобразованы в структуру, имитирующую отдельные участки коры головного мозга. После успешного создания цереброида, ученые интегрировали его с биоцифровым кремниевым чипом, способным считывать нейронные импульсы и преобразовывать их в цифровые сигналы. 

Ученые обучили мини-мозг реагировать на световые сигналы, что позволило ему корректировать движения робота-манипулятора. В процессе эксперимента цереброид продемонстрировал элементы краткосрочной памяти, что является значительным достижением в понимании нейронных процессов.

По мнению исследователей, данное открытие может стать основой для будущих медицинских технологий. Оно позволит тестировать на живой человеческой ткани лекарства от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Более того, это может привести к созданию технологий, которые смогут управлять протезами с помощью мыслей, открывая новые горизонты в реабилитации и улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Данная работа подчеркивает потенциал использования биоинженерии и нейробиологии для создания инновационных решений в медицине и робототехнике, что может изменить подход к лечению неврологических заболеваний и разработке высокотехнологичных протезов.

Сегодня слушаем Genesis - I Can't Dance.

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь метро нашло необычное и эффективное применение — теперь оно используется для курьерской доставки. Эта новаторская идея возникла благодаря точному прогнозированию загруженности вагонов и быстрому анализу потребностей в перевозках.

В часы, когда количество пассажиров минимально, местные власти решили оптимизировать использование метрополитена, предлагая услуги экспресс-доставки. Это не только позволяет сократить время доставки, но и эффективно использовать инфраструктуру города. 

Система работает по принципу интеллектуального анализа данных: алгоритмы предсказывают, когда и где будет наименьшая загрузка вагонов, что позволяет курьерам оперативно размещать свои отправления. Такой подход значительно снижает время ожидания и улучшает качество сервиса.

Этот проект не только улучшает логистику в городе, но и открывает новые горизонты для интеграции общественного транспорта и коммерческих услуг. 

Погрузитесь в атмосферу солнечного Сочи вместе с линейкой чипсов Lay's, созданной местными медиа и вдохновленной традиционными кавказскими блюдами! 

Вкусного настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
вчера, в 06:00 +1
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
6 мая: лошадь, вернувшаяся домой, и роботы на операционном столе
6 мая: лошадь, вернувшаяся домой, и роботы на операционном столе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.