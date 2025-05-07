7 мая: мини-мозг управляет роботом и инновационное применение для экспресс-доставки

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О погоде на праздники в Туле. Сегодня будет небольшой дождь и до +13 градусов. В праздники сохранится пасмурная погода, а температура поднимется максимум до +12 градусов.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Biotechnology, ученые сделали невероятный шаг вперед в области нейробиологии и биоинженерии, создав мини-мозг (цереброид) из человеческих стволовых клеток и подключив его к роботу. Эта уникальная работа открывает перспективы для тестирования лекарств и разработки технологий управления протезами с помощью мыслей.

Исследовательская группа использовала индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые были преобразованы в структуру, имитирующую отдельные участки коры головного мозга. После успешного создания цереброида, ученые интегрировали его с биоцифровым кремниевым чипом, способным считывать нейронные импульсы и преобразовывать их в цифровые сигналы.

Ученые обучили мини-мозг реагировать на световые сигналы, что позволило ему корректировать движения робота-манипулятора. В процессе эксперимента цереброид продемонстрировал элементы краткосрочной памяти, что является значительным достижением в понимании нейронных процессов.

По мнению исследователей, данное открытие может стать основой для будущих медицинских технологий. Оно позволит тестировать на живой человеческой ткани лекарства от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Более того, это может привести к созданию технологий, которые смогут управлять протезами с помощью мыслей, открывая новые горизонты в реабилитации и улучшении качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Данная работа подчеркивает потенциал использования биоинженерии и нейробиологии для создания инновационных решений в медицине и робототехнике, что может изменить подход к лечению неврологических заболеваний и разработке высокотехнологичных протезов.

Сегодня слушаем Genesis - I Can't Dance.

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь метро нашло необычное и эффективное применение — теперь оно используется для курьерской доставки. Эта новаторская идея возникла благодаря точному прогнозированию загруженности вагонов и быстрому анализу потребностей в перевозках.

В часы, когда количество пассажиров минимально, местные власти решили оптимизировать использование метрополитена, предлагая услуги экспресс-доставки. Это не только позволяет сократить время доставки, но и эффективно использовать инфраструктуру города.

Система работает по принципу интеллектуального анализа данных: алгоритмы предсказывают, когда и где будет наименьшая загрузка вагонов, что позволяет курьерам оперативно размещать свои отправления. Такой подход значительно снижает время ожидания и улучшает качество сервиса.

Этот проект не только улучшает логистику в городе, но и открывает новые горизонты для интеграции общественного транспорта и коммерческих услуг.

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Вкусного настроения!