Ночь с психопатом

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Джимми Уорден

Актеры: Самара Уивинг, Эрик Дейн, Рей Николсон, Джимми Фэйлс, Альба Баптиста, Кэтрин Лу Хэггкуист, Патрик Кокс, Теренс Келли

Жанр: Триллер, Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

90-е годы. Поп-звезда София Майнор живет жизнью мечты в роскошном особняке. Однако слава и богатство имеют темную сторону — сбежавший из психушки поклонник проникает в ее дом с бандой столь же безумных сообщников, чтобы сыграть свадьбу. Теперь София должна вырваться из объятий одержимого бредовыми фантазиями сталкера, пока смерть не разлучила их.