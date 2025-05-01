Ночь с психопатом
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Джимми Уорден
Актеры:
Самара Уивинг, Эрик Дейн, Рей Николсон, Джимми Фэйлс, Альба Баптиста, Кэтрин Лу Хэггкуист, Патрик Кокс, Теренс Келли
Жанр:
Триллер, Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
90-е годы. Поп-звезда София Майнор живет жизнью мечты в роскошном особняке. Однако слава и богатство имеют темную сторону — сбежавший из психушки поклонник проникает в ее дом с бандой столь же безумных сообщников, чтобы сыграть свадьбу. Теперь София должна вырваться из объятий одержимого бредовыми фантазиями сталкера, пока смерть не разлучила их.
Сегодня
|
19:40
|Люксор Тула
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:40
|Люксор Тула
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, суббота
|
19:40
|Люксор Тула
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
4 мая, воскресенье
|
19:40
|Люксор Тула
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 мая, понедельник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, вторник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Люксор Тула
|
19:40
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
00:35
3 мая, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Люксор Тула
|
19:40
21:40
4 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:50
|Люксор Тула
|
19:40
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
00:10
5 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
6 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
7 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
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