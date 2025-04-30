Титул «Краса России Тула — 2025» выиграла Елизавета Проворкова

28 апреля на сцене ДК Машзавода состоялся фестиваль красоты, моды и таланта. Он собрал на одной сцене самых талантливых представительниц тульского региона для участия в 15-м конкурсе «Краса России — Тула 2025».

Кастинги проводились во всех районах области, и в итоге до финала дошли 12 красоток. Отборочные туры были проведены во всех городах Тульской области. За корону и титул «Краса России — Тула 2025» состязались представительницы из Тулы, Алексина, Венева, Ясногорска, Новомосковска и Киреевск.

Организатором шоу и официальным региональным представителем по Тульской области фестиваля «Краса России» является модельно-продюсерское агентство Gold Models.

Участницы финала состязались в четырех конкурсных выходах: дефиле в купальниках, показ дизайнерской домашней одежды и пижам, шоу талантов и дефиле в вечерних платьях.

В первом выходе девушки предстали в золотых купальниках, демонстрирующие зрителям всю красоту и знойность их фигур.

Вторым выходом конкурсанток стало уютное дефиле в домашней одежде и милых пижамах.

Таланты девушек раскрыл творческий конкурс. Участие в нем принимали не все конкурсантки, а лишь самые яркие и талантливые.

№ 2 Неонила Стронберг исполнила зажигательный танец.

№ 4 Мочалина Виктория приготовила в качестве творческого номера песню «Путь» Ольги Кормухиной.

№ 9 Лия Комарова подарила зрителям нежный танец.

№ 7 Марина Гнутова исполнила песню «I Have Nothing» Уитни Хьюстон.

Ну и, конечно, самым красивым стал выход в вечерних платьях.

Татьяна Андреева — Фальк, директор конкурса «Краса России»:

— Не важно, что кто-то из вас не победит. Вы прошли большой путь, вышли на сцену перед своими родными, друзьями и остальными зрителями. Это большой опыт самостоятельности. Хочу пожелать каждой из вас победить в том, что для нее в жизни будет самым важным — в семье, профессии, спорте… Пусть ваши цели исполнятся в полной мере и слушайте своих родителей!

Татьяна отметила высокий уровень организации регионального конкурса и поблагодарила за это Светлану Моторину, руководителя модельно-продюсерского агентства Gold Models.

— Я сама проходила этот путь конкурсов красоты, — обратилась к участницам Светлана Горина, актриса, член жюри конкурса. — И знаю, что это такое. желаю идти гордо по своему пути и нести достойно свою корону и быть самыми достойными девушками своей страны.

По итогам конкурса каждая участница получила титул, цветы и подарки:

«Краса России — Тула онлайн», «Мисс юность» — Майя Лапешкина, 15 лет, Тула:

«Краса России — Приз зрительских симпатий», «Мисс талант» — Виктория Мочалина, 20 лет, Ясногорск:

«Мисс очарование» — Нигина Ризаева, 25 лет, Тула:

«Мисс элегантность» — Алина Наджими, 28 лет:

«Мисс гармония» — № 3 Анастасия Базанова, 30 лет, Венев:

Мисс грация — Екатерина Бабенко, 24 года, Тула. № 10

«Мисс артистизм» — Марина Гнутова, 24 года, Тула:

«Мисс совершенство», «Краса Gold Models» — Светлана Тарасова, 29 лет, Киреевск:

«Юная Краса Тулы» — София Моторина, 15 лет, Тула:

«Вторая Краса Тулы» — Неонила Стромберг, 29 лет. Тула:

«Первая Краса Тулы» — Лия Комарова, 22 года, Тула:

«Краса России Тула», «Мисс подиум» — Елизавета Проворкова, 21 год, Алексин:

Победительница получила право представлять Тульскую область на всероссийском конкурсе красоты.

После награждения Елизавета поделилась эмоциями с Myslo:

— Я в огромно шоке. У меня буря эмоций и пока сложно описать свою радость и счастье. Это для меня большая честь! Раньше я участвовала в конкурсах красоты, завоевывала титул «Красавицы Тульского края 2022» и «Миссис идеал — 2025». И даже не думала, что в этот раз корона достанется мне! Да, в этот раз мы усиленно готовились, целый месяц три раза в неделю шли репетиции. Но не только этим запомнился период подготовки. Я познакомилась с классными девчонками и надеюсь, что будем видеться и дальше.

Я являюсь студенткой третьего курса, учусь на юриста — с детства хотела работать в правоохранительных органах, поэтому по окончании школы выбрала именно это направление. Увлекаюсь свечеварением — это для меня возможность отвлечься.

В будущем хотела бы стать популярной моделью. Надеюсь, что победа в этом конкурсе — это шаг в сторону исполнения моей мечты.

Считаю, что каждая из участниц усердно трудилась и на репетициях и здесь — на сцене выложилась на 100%. Самое важное было — перебороть свой страх. Видимо в этом, наверное, и кроется мой секрет успеха.