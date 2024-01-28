Я — медведь
Премьера:
01.02.2024
Режиссер:
Кирилл Кемниц
Актеры:
Агата Муцениеце, Никита Кологривый, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Владимир Стержаков, Ирина Безряднова
Жанр:
Комедия
Семья Ковалевых переживает не лучшие времена: папа, в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», не может восстановиться после серьезной травмы, а маме приходится справляться с ролью главы семьи. Дочь в разгаре кризиса переходного возраста, у младшего сына нет друзей. И когда мальчик приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, их мир и вовсе начинает трещать по швам.
Сегодня
Завтра
3 февраля, суббота
4 февраля, воскресенье
5 февраля, понедельник
6 февраля, вторник
7 февраля, среда
Сегодня
Завтра
3 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
09:50
13:25
17:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:35
20:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
13:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:45
20:25
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
16:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:30
16:30
18:50
4 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:50
13:25
17:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
16:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
16:30
23:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
16:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:35
16:30
19:05
5 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:50
13:25
17:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:35
20:05
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:45
20:25
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
16:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
15:10
17:20
6 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
09:50
13:25
17:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
16:20
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
16:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
16:30
23:10
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
16:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
15:40
17:50
7 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
09:50
13:25
17:15
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
13:35
20:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
10:00
13:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
13:45
20:25
|Люксор Тула
|
10:20
12:20
16:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
15:40
17:50
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