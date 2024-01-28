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Я — медведь

Я — медведь

Премьера:
01.02.2024
 
Режиссер:
Кирилл Кемниц
  
Актеры:
Агата Муцениеце, Никита Кологривый, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Владимир Стержаков, Ирина Безряднова
  
Жанр:
Комедия
  

Семья Ковалевых переживает не лучшие времена: папа, в прошлом капитан местного хоккейного клуба «Тайга», не может восстановиться после серьезной травмы, а маме приходится справляться с ролью главы семьи. Дочь в разгаре кризиса переходного возраста, у младшего сына нет друзей. И когда мальчик приносит в дом крошечного медвежонка, отбившегося на окраине города от медведицы, их мир и вовсе начинает трещать по швам.

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:45
Кинотеатр 3D (Венев)
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Алмаз Синема
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Люксор Тула
20:05
Кинотеатр (Суворов)
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
16:20
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Кинотеатр 3D (Венев)
16:30
Люксор Тула
16:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Алмаз Синема
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Люксор Тула
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
3 февраля, суббота
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:45
Кинотеатр 3D (Венев)
16:30
Люксор Тула
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Алмаз Синема
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18:50
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20:05
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20:25
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4 февраля, воскресенье
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Венев)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
16:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:30
Кинотеатр 3D (Венев)
17:15
Алмаз Синема
18:40
Люксор Тула
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
5 февраля, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
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10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:45
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15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
17:15
Алмаз Синема
17:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
20:05
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20:25
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6 февраля, вторник
09:50
Алмаз Синема
10:00
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10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
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10:20
Люксор Тула
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Кинотеатр (Суворов)
16:30
Люксор Тула
16:30
Кинотеатр 3D (Венев)
16:30
Кинотеатр 3D (Одоев)
17:15
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:10
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7 февраля, среда
09:50
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10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:25
Алмаз Синема
13:35
Кинотеатр (Суворов)
13:45
Кинотеатр 3D (Венев)
13:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
17:15
Алмаз Синема
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
20:05
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20:25
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Расписание на все дни
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19 августа - 7 февраля 2023
Люксор Тула
Тайна едкого дыма
27 декабря - 7 февраля 2023
Люксор Тула
Присцилла: Элвис и я
25 января - 2 февраля
Иллизиум (Новомосковск)
Сокровища партизанского леса
4 мая - 3 февраля 2023
Майский
Из глубины
18 января - 7 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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