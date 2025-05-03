Смертельное ДТП на проспекте Ленина в Туле: за рулём спорткара был политик-коммунист

По информации Myslo, 38-летний водитель Chevrolet Camaro входит в окружение депутата Госдумы от КПРФ Владимира Исакова.

Стало известно, кто находился за рулём красного Chevrolet Camaro, который 3 мая, в 20.00, возле остановки «Педуниверситет» на проспекте Ленина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. После этого седан столкнулся с «Ладой Грантой» и Mercedes.

По данным тульской Госавтоинспекции, 68-летняя пассажирка Toyota Camry от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель той же машины был госпитализирован с травмами. Остальные участники аварии не пострадали. Водителя Chevrolet Camaro отправили на медосвидетельствование.

По данным Myslo, за рулём американского спорткара находился 38-летний Дмитрий Д. Мужчина является членом ЦК КПРФ, неоднократно участвовал в выборах депутатов различных уровней, был муниципальным депутатом.

Также он входит в ближайшее окружение тульского депутата Госдумы от КПРФ Владимира Исакова, а местом работы на его странице в соцсети указана Государственная Дума РФ.