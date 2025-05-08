«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo

3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя.

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка.

Виновник аварии, член ЦК КПРФ 38-летний Дмитрий Дубовенко, после ДТП оказался в больнице с переломом ноги. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В эксклюзивном интервью Myslo политик ответил на неудобные вопросы, которыми наши читатели задаются в комментариях: была ли гонка, связался ли он с потерпевшими, «отмажут» ли его от суда:



— Что это за черный «Мерседес», который, как кажется, принимал участие в гонках?



— Я не знаком с водителем, я никогда с ним не встречался, не разговаривал, не договаривался ни о каких гонках. Он двигался параллельно со стороны Трех Штыков и как бы чуть позади. Никаких гонок я не устраивал.



— Вы стоите на своих ногах уверенно, потом сидите в машине ДПС, заполняете документы, А потом мы узнаем, что у вас перелом.



— Надеюсь, что немногие попадали в лобовые аварии. Я впервые в жизни попал в лобовую аварию. Это был огромный выброс адреналина и шоковое состояние. Я первые минуты не чувствовал абсолютно никакой боли вообще. Да, я ходил. Потом начала постепенно приходить боль в левой ноге. Я хромал, но все равно стоял. Через несколько часов, когда уже меня опросили, я понял, что больше не могу стоять на ноге. Меня сначала отвезли на освидетельствование. Затем мы вернулись на место ДТП. Меня еще раз следователь опросил. После того, как все процедуры закончились, меня отвезли в травмпункт. Там был диагностирован сложный перелом лодыжки со смещением осколков. Мне сразу же сказали, что нужно госпитализироваться. Я первично от госпитализации отказался. Потом, как только появилась возможность, я был госпитализирован. Сегодня мне сделали операцию.



— Вы в видео говорили, что вы связывались с родственниками потерпевшей. Проясните этот момент.



— Сначала они наотрез отказались, я это прекрасно понимаю. У них огромное горе причиной, которого я стал. Надеюсь, что они найдут в себе силы меня выслушать и принять мои извинения. Мне удалось найти их контакты и я осуществил два перевода с определенными суммами на организацию похорон, я считаю это необходимым и правильным.

— Постоянно припоминают вам членство в КПРФ и говорят, что раз он чиновник, его обязательно отмажут.



— Я не отрицаю, что я член партии, но у нас, к сожалению, очень стереотипное мнение у большинства людей, что если ты относишься к политической партии, то ты какой-то чиновник с огромными связями, огромными деньгами и прочее-прочее. Никаких связей и огромных денег у меня нет. Я с самого начала, уже с места происшествия вину признавал. Я не собираюсь тут сейчас включать, извините меня, дурачка и говорить, что я там, не знаю, потерял сознание, у меня там отвалились все колеса сразу на машине, и вообще я не виноват. Я признаю вину, но нужно разобраться.

