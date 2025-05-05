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  5. 5 мая: невероятная встреча и первая кофейня, напечатанная на 3D-принтере - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
5 мая: невероятная встреча и первая кофейня, напечатанная на 3D-принтере

5 мая: невероятная встреча и первая кофейня, напечатанная на 3D-принтере

Доброе утро! Приходим в себя после первых майских выходных, врываемся в рабочие дела и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все в облаках. Сегодня в Туле переменная облачность, а воздух прогреется только до +13 градусов.

В мире собак разнообразие пород поражает воображение. От крошечных комнатных любимцев до гигантских охранников — разница в размерах и внешности этих животных может быть поразительной. Ярким примером этого является недавняя встреча, организованная Книгой рекордов Гиннесса, где встретились самые высокие и самые маленькие представители своего вида.

В Айдахо (США) состоялся уникальный момент: самый высокий дог по имени Рэджи и самая маленькая чихуа-хуа на планете по имени Перл впервые увидели друг друга. Рэджи, величественный и грациозный, достигает внушительных 101 сантиметра в холке. В то время как его маленькая подруга Перл всего лишь 9 сантиметров в высоту и 12,7 сантиметра в длину от плеч до основания хвоста.

Несмотря на колоссальную разницу в размерах, оба собаки оказались невероятно дружелюбными и ласковыми. Рэджи, несмотря на свои размеры, проявляет доброту и нежность, а его хозяйка отмечает, что Перл даже не осознает, насколько она мала. Эта встреча стала символом того, что истинная дружба не знает границ — ни физических, ни эмоциональных.
 

Сегодня слушаем Shakira - Waka Waka.

В США состоялось знаковое событие в мире архитектуры– открытие первой кофейни Starbucks, созданной с помощью 3D-печати. Этот инновационный проект стал возможен благодаря использованию передового 3D-принтера Cobod BOD2, который печатает стены и крышу здания из специального материала, напоминающего цемент.

Кофейня, хотя и небольшая по площади, воплощает в себе концепцию современного подхода к строительству и дизайну. В отличие от традиционных кафе, здесь не будет посадочных мест, что подчеркивает стремление Starbucks адаптироваться к новым реалиям потребления кофе на ходу. 

А для возведения стен и крыши использовали специализированного робота, что не только ускорило процесс строительства, но и снизило затраты на материалы. 

В этом фотоподборе мы приглашаем вас погрузиться в мир авиации и насладиться красотой самолетов в их естественной стихии — в небе.

Легкого настроения!

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вчера, в 06:00 0

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