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Что бесит мастера по клиннингу

Что бесит мастера по клиннингу

Myslo продолжает узнавать, что бесит, раздражает, злит и вымораживает представителей разных профессий.
 

Сегодня на условиях анонимности поговорили со специалисткой в области профессиональной уборки помещений (в том числе — после ремонта). Что же такое должен сделать клиент или конкурент, чтобы вывести мастера по клинингу из себя?

  • Называть уборщицей или прислугой. Я — специалист по уборке, специалист по клиннингу помещений. А уборщицы, при всем уважении, все же работают в школах, офисах и столовых. Всегда поправляю клиентов — веду, так сказать, просветительскую деятельность на некоммерческой основе.
  • Попытаться снизить стоимость услуг, говоря цену конкурентов. Конкуренция на рынке клининговых услуг огромная, разброс цен велик и зависит в основном от опыта работы специалиста и используемых средств. Я вкладываю в эту работу свой опыт и затраты на химию, поэтому цена высока. Если клиенту дорого — советую своих коллег, а вот настойчивые предложения снизить цены на свои услуги очень раздражают. 
  • Сравнивать цены и качество уборки с мамиными/конкурентами и т. д. Мои услуги стоят столько, сколько они стоят, а результат уборки выглядит ровно так, как он выглядит. При всем уважении к вашей маме и другим специалистам по клинингу помещений.
  • Попытаться поучаствовать в уборке. К услугам помощников/помощниц я прибегаю редко, когда помещение большое, а убрать его нужно быстро. В моих контактах есть пара-тройка коллег, имеющих неплохие навыки в уборке. Но непрофессионал не сможет выполнить такие задачи быстро и качественно. Объяснять эти вещи каждому клиенту, кто хочет предложить свою помощь, очень долго и бесит, при всем уважении!
  • Рассказывать анекдоты про уборщиц. См. пункт первый. И про специалиста по клинингу анекдот тоже не нужно рассказывать, пожалуйста. 
  • Недоплатить по любой причине сумму, которую обговорили заранее. Клининг помещений — это такой же бизнес, как и любые другие услуги. И я не понимаю, почему некоторые клиенты считают, что нам можно платить столько, сколько заблагорассудится (это не только моя проблема, но и моих коллег). Самое печальное, что заранее таких клиентов никак не отличить от нормальных и порядочных — вот что злит больше всего. 
  • Не иметь пылесоса в грязном доме. Понимаю, что это — личное дело каждого, а для меня так вообще бизнес и основой источник заработка. Но к людям, не имеющим дома пылесоса, все равно отношусь настороженно.
  • Разводить свинство на только что убранном. Очень бывает неприятно смотреть, как портят результат твоего труда. Хочется прям стукнуть, ей богу, и сказать как школьная уборщица — «куда по мытому?!»))))).
  • Присутствовать при уборке помещения. Очень раздражает, когда заказчик остается и пристально следит за уборкой. Хорошо, что такие попадаются редко.
  • Давать любые советы по клинингу. Нет, ну вы серьезно хотите мне посоветовать, как именно удалить пятна с полированных поверхностей или свести чернила с кожаного дивана? Я занимаюсь этим делом 15 лет — не думаю, чтобы вы научили меня чему-то новенькому, чего бы я и так не знала.
  • Требовать невозможного — к примеру, восстановить до состояния «как новый» потрескавшийся полированный стол. Таким клиентам будет проще не экономить и сразу обратиться в реставрационную мастерскую.
  • Попросить меня убрать, извините, какашки (да, такое тоже случается, иногда и заранее об этом не предупреждают!). Здесь без комментариев, это уже вообще за гранью.
 

Расскажите, что вам не нравится в вашей работе и как вы с этим примиряетесь. Анонимность гарантируем.

Присылайте свои истории на наш редакционный ящик [email protected] с пометкой «Что бесит».

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Автор:
сегодня, в 11:11 0
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