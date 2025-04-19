Мульт в кино. Выпуск №181. Нам 10 лет!
Премьера:
19.04.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
41 минута
Возрастные ограничения:
0+
Интерактивный киножурнал «Мульт в кино» отмечает 10-летний юбилей! В праздничном выпуске — новые эпизоды мультсериалов «Ми-Мимишки», «Кошечки-собачки», «Волшебная кухня», эксклюзивный фрагмент из мультфильма «Геройчики», а также премьеры — «Синий трактор» и «Буба Шоу».
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