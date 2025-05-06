«Ни поработать, ни до дома добраться»: из-за сбоев в работе Интернета туляки остались без навигаторов и такси

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Во вторник, 6 мая, туляки столкнулись с массой неудобств, вызванных сбоями в работе мобильного интернета и связи. Первыми о проблемах стали сообщать таксисты:

– В 12 часов вышел на смену, не могу нормально работать – заказы не принимаются, навигация не работает. Приходится ловить уличный Wi-Fi, через него брать заказ и списываться с клиентом, чтобы он меня дождался на первой точке маршрута, – рассказал Дмитрий А. – При этом у пассажиров, кажется, та же проблема – из-за отсутствия интернет-соединения не могут найти машину и вынуждены «голосовать» по-старинке – махать рукой, стоя на обочине.

При этом, из-за повышенного спроса, агрегаторы значительно повысили стоимость поездок: например, доехать от ул. Советской до Криволучья можно не менее, чем за 800 рублей.

Навигаторы и онлайн-карты, а также банковские приложения тоже работают через раз. Некорректно работают валидаторы в общественном транспорте и установленные на остановках электронные табло, отображающие расписание движения. По данным телеграм-канала «Тула. Транспорт», ситуация должна измениться 10 мая:

«В связи с высокой опасностью атаки БПЛА, а также в рамках проведения парада Победы, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов осуществляется периодическая работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С 10.05.2025 работа информационных табло и валидаторов будет осуществляться в штатном режиме».