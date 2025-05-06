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В Алексине покойника обвиняют в гибели собственной дочери

В Алексине покойника обвиняют в гибели собственной дочери

По версии следствия, мужчина проигнорировал дорожные знаки и устроил смертельное ДТП. Рассказываем про странности этого уголовного дела.

В Алексине 40-летний подполковник полиции Сергей Шаманов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 13 мая 2023 года Сергей двигался на скорости 110 км/ч по автомагистрали М-2 «Крым» в Заокском районе, проигнорировал дорожные знаки о необходимости снизить скорость до 70 км/ч и влетел в автомобиль прикрытия дорожной службы. Его 16-летняя дочь Дарья получила в аварии многочисленные травмы и спустя некоторое время умерла в больнице.

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Татьяна, Дарья и Сергей Шамановы.

Нюанс: Сергей сам погиб в том самом ДТП. А уголовное дело прекращали несколько раз «в связи со смертью виновного», но с этой формулировкой категорически была не согласна жена Сергея Татьяна.

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Женщина находилась в машине на момент аварии и уверена, что её муж и ребенок погибли из-за халатности организации, которая занималась дорожными работами. 

— В тот день мы всей семьей ездили на день открытых дверей в московский университет им. Сеченова, — вспоминает Татьяна Шаманова. — Даша шла на золотую медаль и мечтала связать жизнь с медициной. Из столицы мы возвращались уже после обеда. Авария произошла примерно в 14.00. Перед нами легковушка резко перестроилась вправо, и мы заметили автомобиль дорожной службы.

Муж пытался затормозить, но на скорости около 100-110 км/ч это сделать почти невозможно.

Плюс нас еще притер эвакуатор, и мы на полной скорости влетели в машину дорожников. Серёжа умер мгновенно, а Даша, которую выкинуло из салона, еще дышала.

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По словам Татьяны, она каким-то чудом осталась практически без единой царапины. Вылезла из автомобиля и побежала к дочери. Очевидцы в это время вызвали скорую и ГАИ. 

— Дашу забрали врачи, потом на вертолете её увезли в московскую больницу, — продолжает Татьяна. — Врачи боролись за жизнь моей девочки, но через пять дней Даши не стало.

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По словам представителя Татьяны, адвоката Александра Чайкина, изначально проверка по факту смертельного ДТП проводилась тульскими следователями. Согласно выводам технической экспертизы, Сергей Шаманов не имел возможности предотвратить аварию.

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Александр Чайкин.

Казалось, после этого материалы проверки направят в СК для возбуждения уголовного дела по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». 

— Но в этот момент тульский отдел по расследованию ДТП расформировывают, а материалы проверки возвращают в Заокский, — говорит Александр Чайкин. — Наступает тишина, после которой появляется постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью виновного. Оказывается, была проведена еще одна техническая экспертиза, согласно которой Сергей обязан был снизить скорость с 110 км/ч до 70.

В протоколе осмотра места ДТП даже фиксируются знаки об ограничении скорости, но дело в том, что их на момент аварии не было, они появились там позже! 

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Протокол осмотра места ДТП.

Слова Александра Чайкина подтверждает запись видеорегистратора автомобиля, который проезжал по этому участку трассы сразу после аварии. На кадрах довольно отчетливо заметно отсутствие каких-либо временных дорожных знаков по правой стороне дороги.

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Скриншот записи видеорегистратора.

А вот в протоколе осмотра места ДТП, проведенном через полтора-два часа после трагедии, эти знаки уже есть. 

— Самое очевидное объяснение этой загадки — дорожники поставили знаки сами сразу после ДТП, — продолжает адвокат. — По левой стороне висел какой-то неопознаваемый знак, но его загораживали попутные автомобили. Повторных знаков не было вовсе. Но почему-то этот факт следователи игнорируют.

Так же, как они проигнорировали и следы экстренного торможения, которые четко зафиксировал видеорегистратор.

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В материалах дела про это нет ни слова, хотя по этим следам можно было бы достоверно установить скорость автомобиля Сергея Шаманова. Вместо этого следствие ориентировалось на слова Татьяны, которая предполагала, что они ехали 110 км/ч. 

Уголовное дело в отношении Сергея Шаманова дважды пытались прекратить по нереабилитирующим основаниям. После обращений Татьяны в прокуратуру эти постановления отменяли. 

— Наконец вместо того чтобы изучить и проверить наши доводы и показания, в январе 2025 года дело просто передают в суд, — завершает Татьяна, — видимо, руководствуясь сухой статистикой: у нас практически не бывает оправдательных приговоров. Процесс идёт уже 4 месяца, наши ходатайства отметаются одно за одним.

Такое ощущение, что нас не хотят слышать, а нарушения, допущенные дорожной организацией, не хотят видеть.

 

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Господи, да если бы рабочие просто поставили переносной знак за 100 метров от проведения работ, аварии можно было бы избежать! Однако, судя по всему, виновным в этой истории признают моего покойного мужа, а настоящие виновники трагедии выйдут сухими из воды. 

 

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сегодня, в 15:28 +3
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уголовное делосмертельная аварияАлексинсотрудник полицииобвиняют покойникаСергей Шаманов

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