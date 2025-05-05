Будем жить! В Тульском драмтеатре состоялась премьера спектакля «В бой идут одни «старики»

Фото Алексея Пирязева

Спектакль «В бой идут одни «старики» был создан совместными усилиями коллективов драмтеатра и филармонии. Получилось необычно, ярко и музыкально.

Вместе с коллективом драмтеатра в спектакле принимал участие инструментальный ансамбль «Легенда», так что на протяжении всего спектакля звучала живая музыка. Ибо всё, как мы теперь знаем, преходяще, а музыка вечна. Именно музыка позволяет ярче прожить историю, придуманную когда-то режиссером и актером Леонидом Быковым.

Это была настоящая премьера: полный зал, большое количество цветов, многие зрители, в такт спектаклю, были с георгиевскими ленточками. На протяжении всего действия зал сопереживал происходящему на сцене. Хотя, казалось бы, ну кто не знает содержание всеми любимого фильма?

С особым пристрастием зрители следили за теми, кто исполнял главные роли. Маэстро воплотил Дмитрий Чепушканов, командира дивизии – Алексей Емельянов. Ромео и Машу сыграли Денис Марохин и Екатерина Максюта. Макарыча – Игорь Небольсин. Кузнечика, он же лейтенант Александров – молодой актер Александр Казаков, Смуглянку – Александр Сторожев.

Поставила спектакль режиссер Рената Сотириади. По ее словам, это едва ли не первое сценическое воплощение знаменитого фильма в театре.

Надеюсь, что наша историческая память всегда будет с нами, и мы это и дальше будем продолжать, в том числе и на сцене», – прокомментировала Рената уже состоявшуюся премьеру.

Соревноваться с хорошо известным фильмом – дело неблагодарное. Но театр представил свою версию, насытив ее музыкой и аллюзиями на тульскую тему. Вспомнили, например, о летчиках эскадрильи «Нормандия-Неман», которые проходили переподготовку в Туле. Художественным символом спектакля стал памятник «Защитникам неба Отечества».

Впрочем, и сама история близка Туле даже больше, чем можно было предположить. Наверное, еще и потому, что она сама по себе метафорична, наполнена самыми разными судьбами, смыслами, близкими каждому нашему человеку.

Образ сразу двух главных героев Леонид Быков во многом основывал на биографии летчика Виталия Ивановича Попова, не чужого для нас человека – последние лет десять своей жизни Виталий Иванович каждое лето проводил в Тульской области. У него была дача в Веневском районе. Это Виталия Попова, недавнего выпускника училища, в свое время за пижонство в воздухе на два месяца отстраняли от полетов. И он так же, как и его герой, сбил нем­ца на чужом самолете. Следом взлетел в одной майке комполка, после чего из реальной жизни в кино перекочевала фраза Попова: «Вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех фрицев».

Однако он не только Кузнечик, но и Маэстро, потому что и позывной его был именно такой – Маэстро. Настоящий ас, дважды Герой Советского Союза. На съемках фильма «В бой идут одни «старики» Виталий Иванович Попов выступал в качестве консультанта. Но когда министр культуры Украины не допустил фильм на экран по причине того, что «так не бывает», пробивал разрешение на прокат. В конце концов все закончилось легендарной фразой: «Ну и какой дурак это запрещает?».

Фразу «Дорогой ты наш У-2, когда-нибудь тебе поставят памятник!» вслед за героями фильма и спектакля вполне могла сказать легендарная летчица, родившаяся в Тульской области, Ирина Себрова. Наши иронично называли 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, в котором она служила, «дунькин полк», а немцы с уважением – «ночными ведьмами». Ирина Федоровна Себрова это прозвище подтверждала сполна. У нее и номер самолета был несчастливый для врага – 13-й, она не соглашалась его менять. Перед пикированием на вражеские позиции у самолета отключали мотор, и в абсолютной темноте был слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями – предчувствие неотвратимой беды. На таком вот У-2 и летали Зоя и Маша в быковском фильме.

Мы все помним, какое впечатление произвели девушки на молодых летчиков, когда предстали в военной форме с многочисленными наградами, а не в летных комбинезонах. А вот это факты из реальной жизни. Себрова за всю войну сделала больше всех в полку боевых вылетов – 1004, а сама она насчитала все 1008! В течение одной ночи иногда совершала по восемь-десять вылетов! Когда в 1944 году Ирину Себрову представили к званию Героя Советского Союза, одно перечисление ее успешных вылетов заняло не одну страницу.

Фильм «В бой идут одни «старики» когда-то вернул к жизни написанную еще до войны «Смуглянку».

Фактически премьера песни состоялась в 1943 году – композитор восстанавливал ноты по памяти, а потом, с течением времени, песня снова подзабылась. Зато теперь ее поют все. Волшебная сила искусства! Вот и на премьере зал пел «Смуглянку» вместе с артистами.

Теперь же, надеемся, спектакль «В бой идут одни «старики» вернет Туле прекрасную песню, посвященную нашему городу, – «Самовары-самопалы», также последнее время незаслуженно пропавшую из репертуара. А ведь это была одна из первых военных советских песен, да еще написанная на эмоциях после разгрома немцев под Москвой.

«Самовары-самопалы» впервые прозвучала 21 января 1942 года на концерте, состоявшемся после традиционного торжественного заседания, посвященного памяти Ленина. Проходило оно под землей, на станции метро «Маяковская». Исполнил песню Краснознаменный ансамбль им. Александрова. Радио транслировало концерт на всю страну. «Мы радовались, что после тяжелейших боев Москва не унывает, поет веселые песни, что песни мои слушает фронт, вся страна…» – вспоминал автор музыки к песне.

И как тут не добавить, что автор музыки «Смуглянки» и «Самоваров-самопалов» – композитор Анатолий Новиков, написавший также всеми нами любимый гимн Тулы про Дульную, Ствольную, Арсенальную! О Туле Анатолий Григорьевич всегда рассказывал с большой теплотой. В частности, о том, что на армейской машине он не раз проезжал прифронтовую Тулу, придумывая мелодию и напевая песню вместе с солдатами.

Вот такие неожиданные пересечения у большой премьеры Тульского академического театра драмы.

Поговорили с исполнителем главной роли Дмитрием Чепушкановым.

– Дмитрий, поделитесь эмоциями после премьеры. Капитан Титаренко – знаковая роль для многих поколений.

– Эмоции до сих пор переполняют, сложно говорить. Зал давал невероятную энергию. Такое сопереживание ни в коем случае нельзя было подвести. Это ответственность невероятная. Сейчас особенно понимаешь, насколько важно об этом помнить. Все сводится к одному: как только забудем о том поколении, все повторится. Именно поэтому спектакль дает силы, дает уверенность, что все у нас будет хорошо.

– Сколько раз до этого смотрели фильм?

– Сложно сосчитать. Но каждый раз он попадает в самое сердце, в душу. Каждый раз на одних и тех же местах подступают слезы.

– Зато в каком-то смысле, наверное, было проще при работе над ролью.

– Да, но нельзя ошибиться ни в слове! Не дай бог поменяешь хоть что-то, все сразу тебе крикнут об этом из зала. Но все равно: мы – не кино. Не можем пользоваться приемами кино, у нас свои приемы, театральные.

– Сложно было уйти от образа Маэстро, созданного Леонидом Быковым?

– Непростой вопрос. Не было необходимости абсолютно копировать, как это было на экране. Но была необходимость помнить, что это он все придумал. Он знал, как это должно быть. Что-то брал у Быкова как у мастера, профессионала, талантливейшего человека. Но, естественно, какие-то вещи добавлял собственные.