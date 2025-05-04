Девы, не ссорьтесь с коллегами! Раки, проявите нежность к любимому человеку!

Овен (21.03−20.04): Начатые на этой неделе дела могут развалиться без вашей в том вины, поэтому не перенапрягайтесь сами и не заводите напрасно окружающих. Отдохните и восстановите силы, если есть возможность. В среду новые знакомства могут иметь неприятное продолжение, так что ограничьте контакты и защищайтесь от постороннего воздействия. В пятницу вы сможете добиться благосклонности судьбы, но в ответ от вас потребуется немало — набраться решительности для серьезного шага. Суббота может быть связана с откровениями и получением новых знаний.

Про деньги. Финансовая сторона жизни вам особого беспокойства не доставит. Положение даже может значительно улучшиться, если у вас действительно надежные деловые партнеры. Новый, оригинальный план действий принесет вам успех в делах и ощутимые результаты.

Про любовь. Неделя почти безоблачна для ваших отношений с любимым человеком. Увы, к выходным над вами могут начать собираться тучи. Постарайтесь не выяснять отношения, а дорожить ими.

Про интим. Звезды подсказывают вам, что праздничное настроение можно создать и на пустом месте. Для этого вовсе не обязательны свечи и вино — почему бы вам не заняться любовью в окружении воздушных шаров или на лепестках цветов? Или кто вам мешает слегка протереть от пыли тот же серебристый «дождик» и использовать его в качестве интимного наряда? Еще более приятным и возбуждающим окажется ощущение скользящей по вашей коже гирлянды.

Благоприятные дни: 8, 10; неблагоприятные: 6.

Телец (21.04−21.05): Пытаясь свернуть горы на своем пути, вы можете немного не рассчитать и переоценить свои силы. Больше интересуйтесь проблемами своих коллег и подчиненных — тогда ваши усилия не пропадут даром. От сложившейся ситуации вы, согласно предсказанию звезд, только выиграете. Не надо винить себя в том, что изменились отношения с некоторыми коллегами, ведь вашим успехам нынче можно только позавидовать, а люди так слабы… Наступает удачное время для тех, кому необходимо перейти на новую работу.

Про деньги. Финансовое положение пока, увы, вызывает серьезные вопросы. Так что не выбрасывайте деньги на ветер через ненужные покупки. А вот приобретения разумные, особенно сделанные в выходные, принесут радость и удовлетворение.

Про любовь. На этой неделе личная жизнь может оказаться одной из наиболее значимых сфер. Только не давайте поводов для ревности и не жалуйтесь своим друзьям на своего избранника.

Про интим. Ваша скучающая улыбка во время любовной близости выведет из себя кого угодно, и уж тем более, вашего благоверного/благоверную. Поэтому постарайтесь пресечь на корню все проявления свойственного вам скептицизма. Либо вовсе перенесите занятия любовью на следующую неделю, когда ваше настроение будет не словно кисло-соленый огурец, как нынче, а словно яркий воздушный шарик!

Благоприятные дни: 6, 8; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги и начать масштабное наступление практически во всех жизненных сферах. Поддержка начальства или вышестоящих инстанций позволит избавиться от вражды и интриг. В четверг вас порадуют новости. В субботу звезды предсказывают вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свободного времени, строя планы и ставя перед собой новые цели. А вот воскресенье лучше целиком посвятить полноценному отдыху.

Про деньги. В финансовом плане возможен резкий рост. Вы выйдете на новый уровень благосостояния, получите солидную прибыль, так что сможете досрочно погасить кредиты. Так что материальная сфера жизни вас точно порадует.

Про любовь. Вы просто окутаны сейчас ореолом романтичности. Общение с любимым человеком может принести много радости и душевное умиротворение. Примите сложившуюся ситуацию такой, какой она есть. На самом деле вы на пути в своему счастью.

Про интим. Не ищите виноватого там, где его нет — нежелание вашего спутника/спутницы жизни заниматься с вами любовью может объясняться вовсе не наличием у него/нее любовницы/любовника, а вовсе даже биоритмами. Посвятите свободное время разработке стратегических планов оживления эротического интереса к вам — и скучать не придется.

Благоприятные дни: 7, 10; неблагоприятные: 8.

Рак (22.06−22.07): На этой неделе можно порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые готовы многое сделать для вас и вместе с вами — но только не за вас. Понедельник удачен для поездок и путешествий, командировок и переездов. В этот день вам понадобятся такие качества, как терпеливость, сдержанность и рассудительность. Во вторник вероятно поступление новой информации, которая заинтересует вас. Вторая половина недели будет спокойнее и гармоничнее.

Про деньги. Финансовое положение в начале недели может не устраивать вас, но к выходным все изменится к лучшему. Возможно неожиданное поступление денег, причем сумма будет приличная. Но не впутывайтесь в заманчивые финансовые проекты, это, скорее всего, обман.

Про любовь. Проявите нежность и внимание по отношению к любимому человеку. И он ответит вам тем же. Не бойтесь быть откровенным и поговорить с избранником по душам, поделиться своими планами.

Про интим. Выпутываться из неприятной ситуации, в которую наверняка попадут Раки, проще всего окажется с привлечением эротически-любовных маневров. Так, если вас вызвал к себе начальник и начал выговаривать за опоздания, пожалуйтесь ему на, например, невероятной силы приступы сексуального желания по утрам.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе не следует делать лишних движений. Суета лишь утомит, спокойствие же поможет во многом разобраться. Поберегите здоровье, но не расслабляйтесь совсем. В среду не удивляйтесь мыслям философского характера — этот день располагает к раздумьям и духовному росту. В пятницу возможно трения в отношениях с деловыми партнерами не по вашей вине. Дождитесь, пока страсти успокоятся, и захватите инициативу в свои руки.

Про деньги. Вероятны некоторые задержки с получением прибыли. Постарайтесь проявить понимание и терпение и не совершать опрометчивых поступков, особенно в финансовом плане. Но можно начать искать новую работу. Среда — лучший день для собеседований.

Про любовь. Неделя может начаться довольно прохладно, но уже к ее середине намечается оттепель в ваших отношениях. Не исключено, что к выходным вообще станет жарко. Только не сгорите в пламени страсти.

Про интим. Эту неделю можно назвать «исследовательской». Львов и их возлюбленных будет тянуть друг ко другу с необычайной силой, сходной с магнетической. Захочется по-новому взглянуть на многие привычные вещи, сделать что-то необычное для вашего любимого/любимой. Постарайтесь к минимуму свести домашние хлопоты и целиком отдаться «научно-любовным» изысканиям.

Благоприятные дни: 7, 11; неблагоприятные: 8.

Дева (24.08−23.09): Будьте предусмотрительнее, не переоценивайте своих возможностей в начале недели. В понедельник вам может показаться, что вы со всем справитесь, но результаты дня, вероятно, разочаруют вас. Неделя благоприятна для деловых поездок встреч и путешествий. В четверг вам просто необходимо прислушаться к голосу своей интуиции: она подскажет вам, как правильно сделать выбор. В этот день вы сможете легко разрешить любую проблему самостоятельно. В субботу стоит не только планировать, но и начинать реализовывать задуманное.

Про деньги. Ответственность и активность обещают сослужить вам хорошую службу в карьерном росте. На этой неделе важно не упустить возможность продвинуться по служебной лестнице. Однако новую ступень важно не только получить, но и удержать. И не поссориться с коллегами.

Про любовь. Некоторая нестабильность в любовной сфере может выбивать вас из колеи. Только не обрекайте себя на «домашнюю изоляцию», прикрываясь любовью к уединению. В выходные вас ждет романтическое знакомство.

Про интим. Памятуя о своих прошлых неудачах в постели, вы, сами того не желая, можете обидеть очень дорогого вам человека, отказавшись от того или иного вида ласк. Постарайтесь в ближайшие дни вовсе не произносить слово «нет» — ведь куда более приятно заменить его на «да, да, да!..» К тому же, вы всегда можете в любой момент «сменить пластинку». И вместо «режущего вам слух» «диско» поставить завораживающее «танго»...

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 7.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе успех будет сопутствовать вам. Уделите себе больше времени. Сейчас можно позволить себе многое — даже внезапное изменение имиджа или потакание собственным прихотям. Возможно продвижение по службе — при условии, что вы проявите мудрость и дипломатичность. В понедельник старайтесь избегать конфликтной ситуации. Во вторник лучше не попадаться на глаза начальству, а важный разговор с ним желательно запланировать на четверг. В пятницу не стоит рисковать: берегите здоровье, постарайтесь соблюдать осторожность.

Про деньги. Заключение долгосрочных контрактов обещает существенную выгоду. Постарайтесь с осторожностью подходить к вопросам, связанным с недвижимостью, а лучше и вовсе отложить их на будущее. У вас и так все хорошо на данном этапе.

Про любовь. В начале недели мечтайте и стройте романтические планы. Вас ждет новое знакомство и замечательная встреча, которая изменит ваше будущее. Выходные проведите вдвоем.

Про интим. Весы нынче словно с луны свалились — удивляются всему, что бы им ни предложили в постели, так, будто в первый раз об этом слышат. Хотя подобный подарок звезд можно использовать и по прямому назначению: поиграйте с вашим нынешним возлюбленным/возлюбленной в лишение вас девственности. Ему/ей наверняка понравится эта идея!

Благоприятные дни: 5, 6; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе вас может одолевать тьма идей и проектов, однако большинство из них, вероятно, окажутся нежизнеспособными и оторванными от реальности. В четверг у вас может появиться желание начать все сначала: или вы решите кардинально изменить имидж, или перестроить дом, или безжалостно выбросить все, что копилось годами. Пятница может вас порадовать неожиданными прибылями или находками. В субботу появится возможность применить теоретические знания на практике — и результаты весьма порадуют вас.

Про деньги. Хорошая неделя для деловых встреч, договоров и сделок. Вам могут предложить повышение по службе, ваш авторитет растет. В четверг вероятны новые денежные поступления, причем даже больше, чем вы ожидали.

Про любовь. Попридержите ваши бушующие эмоции, если не хотите разрушить ваши отношения с любимым человеком. Будьте нежнее и говорите комплименты, вы же действительно влюблены, полны страсти и огня.

Про интим. Скорпионов ждут приключения на дорогах, а также что-то необычное, связанное с водой. Может быть, у вас случится легкая интрижка с директором бассейна, хотя, скорее всего, вам пора перекочевать куда-нибудь к морю и там на берегу предаться нежностям с вашим любимым/любимой. Если до моря вам ну никак не добраться, устройте себе отдых на озере или хотя бы секс в ванной комнате.

Благоприятные дни: 5, 7; неблагоприятные: 9.

Стрелец (23.11−21.12): На этой неделе появится реальная возможность для коррекции своей судьбы, внесения в нее чего-то нового, необычного. Доверьтесь голосу своей интуиции — и она вас не подведет. Если в своих планах вы уделите должное внимание интересам деловых партнеров, это благоприятно отразится на вашем авторитете. Высок творческий потенциал, но есть ли время его реализовать? Постарайтесь не связывать себя никакими обещаниями — будьте осмотрительнее, чтобы избежать недоразумений. Если вы собираетесь в отпуск, то его хорошо провести в комфортном для вашего мироощущения месте.

Про деньги. Постарайтесь придумать столь плодотворную идею, чтобы даже ваш начальник смог оценить ее по достоинству. И тогда вам гарантирована немалая финансовая выгода. Вообще же на нынешней неделе успех в делах будет проявляться медленно. Так что не стоит унывать и опускать руки.

Про любовь. Не бойтесь своих эмоций, но и не изводите излишней ревностью любимого человека. Следите за своими словами. Поменьше критики и претензий.

Про интим. У Стрельцов на этой неделе будет активна точка «третьего глаза». Это значит, кроме всего прочего, что для успешного интимного контакта им крайне важно установить со своим любовником/любовницей прочную духовную связь. Поэтому ни в коем случае не практикуйте быстрый секс и банальную прелюдию. Начните обсуждать высшие материи и очень-очень медленно, не спеша (как это ни сложно) переходите к более земным деталям...

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 6.

Козерог (22.12−20.01): По всем признакам, вы на пороге больших перемен. Наступает сложная и ответственная неделя. Некоторые представители знака решатся на кардинальную смену внешнего вида: если сделать это с умом, то такое решение, несомненно, пойдет только на пользу. В четверг многое может раздражать и выводить из себя, и совладать с эмоциями будет непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления чувств не пострадали окружающие. В пятницу лучше взять инициативу в свои руки, быстро принимать решения и доводить начатое до конца.

Про деньги. Есть вероятность заключения удачных сделок и договоров, особенно во второй половине недели. Ваше трудолюбие и творческий подход к работе будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток успеха. Но помните, что не стоит обманывать и использовать людей в своих целях.

Про любовь. Похоже, вы будете полны страсти, но это уже напоминает игру с огнем. Если рядом с вами человек менее темпераментный, это грозит привести к конфликтам. Учитывайте это и старайтесь держать себя в руках.

Про интим. Козероги должны тщательно выбирать стиль одежды. И наилучшим вариантом, обеспечивающим вам успех, окажется имидж стильного и элегантного человека. Вы будете сводить с ума своим внешним видом, но сами останетесь холодны. Вам сейчас так надо.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 8.

Водолей (21.01−19.02): На этой неделе ваша активность будет близка к критической. Умерьте нетерпение — от этого повысится общий тонус и улучшится настроение. Совет, полученный от близкого друга, поможет найти выход из тупиковой ситуации. В среду ваш успех будет зависеть от заинтересованности в результате и готовности проявить инициативу. В четверг вы блестяще справитесь с грузом назревших проблем. Пятница может принести неожиданную свободу действий, о которой после придется пожалеть, — держите себя в руках.

Про деньги. Спешите в начале недели провести деловые переговоры, они окажутся удачными и выгодными. Финансовое положение позволит вам хорошо отдохнуть в длинные выходные. Только не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы они потом не оседали в ваших шкафах бесполезным грузом.

Про любовь. Вам может понадобиться принять на себя ответственность. Постарайтесь не откладывать решение, даже если оно дается нелегко. Пришла пора сделать выбор в личной жизни.

Про интим. Представители вашего знака зодиака на этой неделе будут мерзнуть и зябко ежиться по поводу и без такового. Только секс сможет согреть их изнутри! А настроить на нужную жаркую волну вас может бокал глинтвейна со специями или чашка огненного (с красным перцем) кофе.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 8.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе стоит заняться своей внешностью: это хорошее время для обновления имиджа. Может появиться масса желающих стать вам другом — на всякий случай не допускайте их к себе излишне близко. В понедельник напор и энергия могут повлечь за собой достойный результат. Во вторник, радуясь успешным действиям, вы можете принять недостаточно продуманное решение. Некоторая подозрительность и недоверчивость в среду будет вполне уместна, так как ваши тайные недоброжелатели могут строить планы против вас.

Про деньги. В понедельник вам может поступить интересное деловое предложение, воспользуйтесь им. Вторник — удачный день для совершения покупок. В четверг вероятны обманы и недоговоренности, проверяйте информацию и репутацию своих партнеров и заказчиков.

Про любовь. Романтическое знакомство может благоприятно отразиться на ваших деловых успехах. Сейчас самое время для служебного романа. Только не увлекайтесь слишком сильно.

Про интим. Вовремя спохватившиеся Рыбы предотвратят преступление против добродетели и нравственности. Да-да, несмотря на то, что вам всю неделю будет хотеться соблазнить несвободного от семейных уз человека, сделать вам это будет крайне сложно. Ибо совесть скует вас по ногам и рукам, и на самом интересном месте вы вынуждены будете откланяться. Ну, а если все-таки вы победите — ну тогда что делать. Разворачивайтесь и уходите, вам станет неинтересно.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: нет.