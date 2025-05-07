День Победы – 2025 и матч «Арсенала»: выходные в Туле

День Победы — 2025
Где: Тула.
9 мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы. Полная афиша — по ссылке.
«Арсенал» — «Родина»
Где: Центральный стадион.
10 мая на Центральном стадионе состоится матч 32-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Родиной» из Москвы.
ZARYAD FESTIVAL
Где: Кластер «Октава».
10 мая в «Октаве» пройдет ZARYAD FESTIVAL.
Лучшие бары и диджеи города соберутся в одном месте, чтобы подарить вам отличный вечер.
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
10 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Танго Победы
Где: Likerka Loft.
9 Мая в «Ликерке» станцуют «Танго Победы».