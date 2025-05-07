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День Победы – 2025 и матч «Арсенала»: выходные в Туле

День Победы – 2025 и матч «Арсенала»: выходные в Туле

А еще открытый микрофон и ZARYAD FESTIVAL — в нашем обзоре выходных.

День Победы — 2025

Когда: 9 мая, пятница, 10.00.
Где: Тула.
 

День Победы – 2024

9 мая в Туле и Тульской области пройдут мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы. Полная афиша — по ссылке.

 

«Арсенал» — «Родина»

Когда: 10 мая, суббота, 18.00.
Где: Центральный стадион.
 

«Арсенал» — «Родина»

10 мая на Центральном стадионе состоится матч 32-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Родиной» из Москвы.

 

ZARYAD FESTIVAL

Когда: 10 мая, суббота, 22.00.
Где: Кластер «Октава».
 

ZARYAD FESTIVAL

10 мая в «Октаве» пройдет ZARYAD FESTIVAL.

Лучшие бары и диджеи города соберутся в одном месте, чтобы подарить вам отличный вечер.

 

Открытый микрофон

Когда: 10 мая, суббота, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

10 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Танго Победы

Когда: 9 мая, пятница, 16.00.
Где: Likerka Loft.
 

Танго Победы

9 Мая в «Ликерке» станцуют «Танго Победы».

а что в кино?

В списках не значился

21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Однако судьба готовит ему испытание: солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Так Коля Плужников принимает первый в своей жизни бой продолжительностью в десять месяцев.
 

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Автор:
вчера, в 17:43 0
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