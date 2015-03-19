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TheatreHD: Лебединое озеро

TheatreHD: Лебединое озеро

Страна:
Россия, 2014
 
Премьера:
в РФ 25.01.2015
 
Режиссер:
Юрий Григорович
  
Актеры:
 
  
Жанр:
балет
  
Продолжительноcть:
175 мин
  
 
 
 
 

 

Хореографы почти полтора века (с момента, как Петр Ильич Чайковский написал эту музыку) спорят о том, чем должна заканчиваться история о превращенной злым колдуном в лебедя девушке. Ей поклялся в любви немецкий принц, но, обманутый колдовством, клятвы верности не сдержал; что ждет влюбленных ­— победа над темными чарами или смерть? Юрий Григорович суров: нарушенное слово есть нарушенное слово, и принц Одетты не получит. Зато зрители получают фантастические «белые» картины, трогательнейшие па белого лебедя и азартно-хищные танцы черной лебедицы, что и обманула принца, притворившись его возлюбленной. То, что обе «лебединые» роли традиционно исполняет одна балерина, заставляет мужчин-зрителей рассуждать о том, что, мол, поскреби самого белого лебедя — черное перышко и найдешь. Зрительницы обычно с этим не соглашаются.

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