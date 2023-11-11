Тайна заколдованного зеркала
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Йохан Роселл
Актеры:
Матильда Гросс, Мелвин Агнарсон, Юлия Адольфссон, Анни Эмилия Алентола, Акира Андерссон, Давид Андреассон, Виктор Берглунд, Алиса Билльстрем, Юхан Реборг, Луиза Гросс
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
96 минут
Чтобы разгадать тайну исчезновения мамы, девочка Нелли должна найти загадочный артефакт — заколдованное зеркало, которое сокрыто где-то в Черном лесу. Нелли отправляется на поиски, а компанию ей составляют верные друзья — пес Лондон и пугливый всезнайка Валле. Их ждет путешествие, полное опасностей и встреч со всевозможными волшебными существами. На кону не только судьба мамы Нелли, но и защита нашего мира от злых сил.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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