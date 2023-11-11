Тайна заколдованного зеркала

Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Йохан Роселл

Актеры: Матильда Гросс, Мелвин Агнарсон, Юлия Адольфссон, Анни Эмилия Алентола, Акира Андерссон, Давид Андреассон, Виктор Берглунд, Алиса Билльстрем, Юхан Реборг, Луиза Гросс

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 96 минут

Чтобы разгадать тайну исчезновения мамы, девочка Нелли должна найти загадочный артефакт — заколдованное зеркало, которое сокрыто где-то в Черном лесу. Нелли отправляется на поиски, а компанию ей составляют верные друзья — пес Лондон и пугливый всезнайка Валле. Их ждет путешествие, полное опасностей и встреч со всевозможными волшебными существами. На кону не только судьба мамы Нелли, но и защита нашего мира от злых сил.