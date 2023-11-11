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Тайна заколдованного зеркала

Тайна заколдованного зеркала

Премьера:
23.11.2023
 
Режиссер:
Йохан Роселл
  
Актеры:
Матильда Гросс, Мелвин Агнарсон, Юлия Адольфссон, Анни Эмилия Алентола, Акира Андерссон, Давид Андреассон, Виктор Берглунд, Алиса Билльстрем, Юхан Реборг, Луиза Гросс
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
96 минут
  

Чтобы разгадать тайну исчезновения мамы, девочка Нелли должна найти загадочный артефакт — заколдованное зеркало, которое сокрыто где-то в Черном лесу. Нелли отправляется на поиски, а компанию ей составляют верные друзья — пес Лондон и пугливый всезнайка Валле. Их ждет путешествие, полное опасностей и встреч со всевозможными волшебными существами. На кону не только судьба мамы Нелли, но и защита нашего мира от злых сил.

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