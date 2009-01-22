Шепот сердца

Страна: Япония

Премьера: 22.01.2009

Режиссер: Кондо Есифуми

Жанр: Анимационный, Аниме, Драматический, ForChildreen

Продолжительноcть: 111 минута

Рейтинг: 7.30

14-летняя Сидзуку живет в Токио, все свободное время проводит за чтением и иногда пишет стихи. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до нее брал некий Сэйдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, и поначалу он Сидзуку совсем не нравится. Постепенно они сближаются, и стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждают в девушке желание тоже найти свою мечту. Она начинает сочинять историю о Бароне, статуэтке кота из антикварного магазина…