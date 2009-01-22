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Шепот сердца

Шепот сердца

Страна:
Япония
 
Премьера:
22.01.2009
 
Режиссер:
Кондо Есифуми
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
111 минута
  
Рейтинг:
7.30
 
 

14-летняя Сидзуку живет в Токио, все свободное время проводит за чтением и иногда пишет стихи. Однажды она замечает, что в библиотеке все книги до нее брал некий Сэйдзи. Им оказывается мальчик из параллельного класса, и поначалу он Сидзуку совсем не нравится. Постепенно они сближаются, и стремление Сэйдзи стать скрипичным мастером пробуждают в девушке желание тоже найти свою мечту. Она начинает сочинять историю о Бароне, статуэтке кота из антикварного магазина…

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