Повелитель ветра
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Игорь Волошин
Актеры:
Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Мирон Лебедев, Никита Манец, Севастьян Бугаев, Нил Бугаев, Руслан Банковский, Владимир Дмитриев, Дзюнсукэ Киносита, Виктор Ким
Жанр:
Биография, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
99 минут
Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
6 октября, пятница
7 октября, суббота
8 октября, воскресенье
9 октября, понедельник
10 октября, вторник
11 октября, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
22:40
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
6 октября, пятница
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:25
13:20
15:15
17:10
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
22:40
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
22:40
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
8 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
22:40
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:15
12:25
13:30
14:40
15:45
16:55
18:00
19:00
19:15
20:20
21:35
22:40
23:55
|Синема Стар
|
11:00
14:20
18:30
20:40
25 сентября - 4 октября
24 сентября - 11 октября
26 сентября - 11 октября
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