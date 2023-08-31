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Повелитель ветра

Повелитель ветра

Премьера:
05.10.2023
 
Режиссер:
Игорь Волошин
  
Актеры:
Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Мирон Лебедев, Никита Манец, Севастьян Бугаев, Нил Бугаев, Руслан Банковский, Владимир Дмитриев, Дзюнсукэ Киносита, Виктор Ким
  
Жанр:
Биография, Приключение, Драматический
  
Продолжительноcть:
99 минут
  

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Иллизиум (Новомосковск)
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Иллизиум (Новомосковск)
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 октября, пятница
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Иллизиум (Новомосковск)
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15
Иллизиум (Новомосковск)
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Иллизиум (Новомосковск)
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Стар
14:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Стар
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Синема Стар
21:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Озеро страха. Присутствие
25 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 11 октября
Иллизиум (Новомосковск)
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 11 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 11 октября
Синема Стар
Басня
11 мая - 4 октября
Алмаз Синема
Остаться в живых
21 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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