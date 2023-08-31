Повелитель ветра

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Игорь Волошин

Актеры: Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Дмитрий Калихов, Мирон Лебедев, Никита Манец, Севастьян Бугаев, Нил Бугаев, Руслан Банковский, Владимир Дмитриев, Дзюнсукэ Киносита, Виктор Ким

Жанр: Биография, Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 99 минут

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин, отправляется в новое, самое опасное свое путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Полет готовит целая команда, но нельзя предвидеть все опасности, которые ждут путешественника в экстремальных условиях. Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен идти только вперед, чтобы вернуться к тем, кого любит. И весь мир, затаив дыхание, следит за человеком, бросившим вызов стихии.