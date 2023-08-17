После. Навсегда

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Кэстил Лэндон

Актеры: Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Стивен Мойер, Луиза Ломбард, Мими Кин, Бенджамин Масколо, Кора Кирк, Роза Эскода, Пол С.Трейси, Джессика Уэббер, Элла Мартин, Наталия Россетти

Жанр: Мелодрама

Продолжительноcть: 91 минута

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.