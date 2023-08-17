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После. Навсегда

После. Навсегда

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Кэстил Лэндон
  
Актеры:
Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Стивен Мойер, Луиза Ломбард, Мими Кин, Бенджамин Масколо, Кора Кирк, Роза Эскода, Пол С.Трейси, Джессика Уэббер, Элла Мартин, Наталия Россетти
  
Жанр:
Мелодрама
  
Продолжительноcть:
91 минута
  

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Стар
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 сентября, пятница
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Стар
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, суббота
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Стар
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, воскресенье
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, понедельник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, вторник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, среда
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
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20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Голда. Судный день
7 - 13 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Стар
Ученик чудовища
18 сентября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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22 июня - 13 сентября
Алмаз Синема
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
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