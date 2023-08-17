После. Навсегда
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Кэстил Лэндон
Актеры:
Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Стивен Мойер, Луиза Ломбард, Мими Кин, Бенджамин Масколо, Кора Кирк, Роза Эскода, Пол С.Трейси, Джессика Уэббер, Элла Мартин, Наталия Россетти
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
91 минута
Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
15 сентября, пятница
16 сентября, суббота
17 сентября, воскресенье
18 сентября, понедельник
19 сентября, вторник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, среда
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:35
22:40
|Синема Стар
|
16:15
20:30
22:30
15 сентября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:35
22:40
|Синема Стар
|
16:15
20:30
22:30
16 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:35
22:40
|Синема Стар
|
16:15
20:30
22:30
17 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:35
22:40
|Синема Стар
|
16:15
20:30
18 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:35
22:40
|Синема Стар
|
16:15
20:30
20 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
12:15
14:20
16:25
18:30
20:35
22:40
|Синема Стар
|
16:15
20:30
20 апреля - 13 сентября
7 - 13 сентября
13 - 20 сентября
18 сентября, понедельник 00:00
22 июня - 13 сентября
31 августа - 14 сентября