Маленького щенка сначала выбросили, а потом привязали на вокзале

Этого малыша Мида нашли в Туле. Он бежал к каждому прохожему, чтобы его заметили. И однажды ему повезло – его временно приютила девушка. Она сразу же начала искать семью для щенка, и в этот же день откликнулись люди, которые забрали пушистика на ПМЖ в Москву.

А на следующий день поступил звонок со словами: «Помогите! На вокзале привязан щенок!». То есть люди, которые взяли малыша, сами уехали, а его просто привязали к мусорке.

Собаку забрала девушка, которая спасла ее в первый раз. Она его не бросает, хочет определить в приют «Любимец», но щенкам там не место.

Так что песик ищет дом. Он игривый, просит много внимания. Знает пеленку. Есть первая прививка.

Будет более, чем крупный. В 2,5 месяца щенок весит уже девять килограммов. Так что отдается в частный дом (не на цепь), или в квартиру, но только тем, кто уже понимает в собаках.

Если вы готовы подарить Миду дом и счастливую жизнь, звоните по тел. 8-950-902-74-72, +7-910-550-63-45 (+ WhatsApp).