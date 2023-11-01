Полтергейст
Премьера:
02.11.2023
Режиссер:
Лоренс Фаулер
Актеры:
Михаэла Лонгден, Ребекка Филлипсон, Саймон Дэвис, Макс Истон, Том Миллен, Виктор Меллорс, Джорджина Джейн, Онор Дэвис-Пай, Сара Александра Маркс
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Команда исследователей паранормальных явлений сталкивается с необычным случаем полтергейста. Чтобы раскрыть тайну призрака, им придется сыграть в его зловещую игру.
Сегодня
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 ноября, суббота
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 ноября, воскресенье
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 ноября, понедельник
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 ноября, вторник
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 ноября, среда
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
4 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
5 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
6 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
7 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
8 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
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