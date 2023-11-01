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Полтергейст

Полтергейст

Премьера:
02.11.2023
 
Режиссер:
Лоренс Фаулер
  
Актеры:
Михаэла Лонгден, Ребекка Филлипсон, Саймон Дэвис, Макс Истон, Том Миллен, Виктор Меллорс, Джорджина Джейн, Онор Дэвис-Пай, Сара Александра Маркс
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  

Команда исследователей паранормальных явлений сталкивается с необычным случаем полтергейста. Чтобы раскрыть тайну призрака, им придется сыграть в его зловещую игру.

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