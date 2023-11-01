Полтергейст

Премьера: 02.11.2023

Режиссер: Лоренс Фаулер

Актеры: Михаэла Лонгден, Ребекка Филлипсон, Саймон Дэвис, Макс Истон, Том Миллен, Виктор Меллорс, Джорджина Джейн, Онор Дэвис-Пай, Сара Александра Маркс

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Команда исследователей паранормальных явлений сталкивается с необычным случаем полтергейста. Чтобы раскрыть тайну призрака, им придется сыграть в его зловещую игру.