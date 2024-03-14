Первая дуэль
Премьера:
14.03.2024
Режиссер:
Венсан Перес
Актеры:
Дамьен Боннар, Эва Данино, Ноам Эдж, Гийом Галльенн, Николя Гаспар, Пепе Лоренте, Иман Перес, Венсан Перес, Дория Тилье, Манда Туре, Рошди Зем
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
101 минута
Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений, и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
Завтра
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 марта, суббота
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 марта, воскресенье
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 марта, понедельник
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 марта, вторник
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 марта, среда
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 марта, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
17 марта, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
18 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
19 марта, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
20 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
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