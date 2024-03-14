Первая дуэль

Премьера: 14.03.2024

Режиссер: Венсан Перес

Актеры: Дамьен Боннар, Эва Данино, Ноам Эдж, Гийом Галльенн, Николя Гаспар, Пепе Лоренте, Иман Перес, Венсан Перес, Дория Тилье, Манда Туре, Рошди Зем

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 101 минута

Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений, и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.